La playa cerca de Ferrol con aguas cristalinas y sin masificaciones: "Es preciosa y con puestas de sol increíbles"

Las Rías Baixas y la Costa da Morte son algunos de los enclaves costeros más famosos de toda Galicia, tanto por la belleza de sus paisajes como por su ambiente animado y divertido. Pero si eres de los que huyen de las aglomeraciones, hay otros lugares perfectos para ello.

Las playas de Ferrol son uno de los paraísos costeros más desconocidos de Galicia. En este rincón, se localizan algunos de los arenales más impresionantes de la Comunidad: desde playas tranquilas ideales para familias, hasta zonas perfectas para surfistas y amantes de los deportes acuáticos.

"Es preciosa y con puestas de sol increíbles"

En el sur del litoral de Valdoviño, la playa do Campelo es considerada una de las más bonitas de la zona. Y no es para menos, ya que el arenal ha sabido conservar su carácter más salvaje.

Campelo es el punto de partida o fin de la senda litoral Costa Ártabra. Al pie de impresionantes paredes atlánticas, por su orientación y fuerte oleaje resulta ideal para la práctica de surf, motivo que la llevó a considerarse como alternativa al mítico arenal do Rodo, sede anual del Pantín Classic.

La combinación de enormes cantos rodados y fina arena convierten a Campelo en una playa única, de belleza especial. Está aislada, y sus aguas cristalinas contrastan con la bravura del océano Atlántico en este tramo de la costa.

Pese a su aislada ubicación, la playa de Campelo dispone de todo lo necesario para disfrutar de un bonito día en familia o con amigos: aparcamiento, servicio de socorrismo, control de calidad de aguas, aseos, duchas y recogida selectiva.

Además, para amantes de la fotografía, junto a la playa se encuentra el Alto da Vela, que ofrece vistas panorámicas de auténtico lujo desde Cabo Prior hasta la playa de A Frouxeira.

Playa do Campelo, Valdoviño.

Más allá de ser un enclave perfecto para surfistas, la playa de Campelo es perfecta para ver la puesta de sol. En verano, el atardecer exhibe una gran variedad de colores cálidos y vibrantes, incluyendo tonos de naranja, amarillo, rosa y rojo.

"Playa surfera en estado increíble. Es preciosa y con unas puestas de sol increíbles", dice un usuario en redes sociales, a lo que otro agrega: "Las vistas son muy buenas, pero hay que ir con marea baja, porque cuando sube la marea apenas queda playa, son todo rocas. Cuenta con aparcamiento de piedra".

"Espectacular playa enmarcada en roca y rodeada de vegetación. Es muy frecuentada por surfistas, pero lejos de estar masificada", apunta una reseña en Google. Otro usuario indica: "Es una de las playas más bonitas que hay en Ferrolterra, muy especial para mí".