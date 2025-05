La nueva ruta por el mejor museo de cerveza de Galicia: gran maridaje con quesos y conservas

Los Trenes Turísticos de Galicia 2025 han abierto otra de las 13 rutas fascinantes que ponen a disposición de todos los interesados en descubrir varios rincones gallegos de forma diferente. En esta ocasión, le toca el turno a una experiencia sublime con la que podrás conocer desde cerca el mundo de la cerveza Estrella Galicia, así como hacer un recorrido por la historia de A Coruña a través de personas ilustres como Emilia Pardo Bazán, entre otras.

Llega la Ruta de la experiencia del Museo Estrella Galicia y A Coruña 1906, la cuarta de las trece rutas turísticas gallegas organizadas por Renfe. Visitar los rincones más auténticos de A Coruña, explorar el mundo de la cerveza e, incluso, hacer una degustación de esta bebida acompañada de quesos y conservas son algunos de los atractivos de esta increíble ruta cuyos billetes ya están a la venta.

Tren de la Ruta Experiencia MEGA y A Coruña 1906

Los amantes de la cerveza están de suerte. Ya puedes conseguir tu billete para conseguir tu plaza en otra de las rutas turísticas de Renfe. La experiencia arranca con un recorrido muy especial por el corazón de A Coruña, pero no será una visita cualquiera: un guía caracterizado nos llevará de vuelta al año 1906 para descubrir cómo era la ciudad a comienzos del siglo XX. A lo largo del paseo, irán apareciendo figuras emblemáticas como Emilia Pardo Bazán y conoceremos detalles curiosos sobre cómo nació Estrella Galicia, fundada por el maestro cervecero José María Rivera Corral.

Después, el plan continúa en el Museo de Estrella Galicia (MEGA), un espacio donde aprender todo sobre el mundo cervecero: su historia, sus ingredientes, su proceso de elaboración... Y, por supuesto, también habrá tiempo para disfrutar de una cata deliciosa, con una cerveza bien fría acompañada de una selección de quesos y conservas gallegas.

A mediodía, tienes la oportunidad de descubrir la rica oferta gastronómica de A Coruña por tu cuenta, famosa por su marisco, sus platos tradicionales y sus productos locales de calidad. Tras el almuerzo "podremos adentrarnos en los orígenes de la cerveza descubriendo las plantaciones de lúpulo de LUTEGA. Una manera diferente de conocer los secretos de esta bebida tan popular", indican desde Renfe.

El precio por persona para la ' Ruta Experiencia MEGA y A Coruña 1906' es de 45 euros para adultos y de 20 euros para niños menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen plaza pueden viajar gratis. Los grupos de 10 o más adultos cuentan con un descuento del 15%. No tardes en comprar tus billetes. Se pueden anular hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista para el tren, con una deducción del 15%. No admite cambios.

A continuación, te presentamos el itinerario completo y todas las actividades incluidas dentro de la excursión en tren 'Ruta Experiencia MEGA (Museo Estrella Galicia) y A Coruña 1906':

07:50 horas: acercamiento en AVANT desde Ourense a Santiago de Compostela (billete combinado) para los viajeros que así lo deseen

07:55 horas : salida del Tren Turístico de la estación de Vigo Guixar con paradas en Pontevedra (08:23 horas) y Santiago de Compostela (09:07 horas) y destino A Coruña

Visita a pie teatralizada de A Coruña en 1906

Visita guiada del Museo de Estrella Galicia (MEGA) con tiraje de cerveza y maridaje con quesos y conservas

Tiempo libre para el almuerzo en A Coruña

Pausa para el café en Abegondo

Visita a la finca de lúpulo de LUTEGA

19:38 horas : salida del Tren Turístico de la Estación de Vigo Guixar, con paradas en Santiago de Compostela (20:10 horas) y Pontevedra (20:49 horas)

21:33 horas: Acercamiento desde A Coruña a Ourense (billete combinado) para aquellos viajeros que hayan iniciado ruta en esta ciudad

Calendario de los trenes turísticos de Galicia 2025

Renfe abre de forma escalonada las diferentes rutas de sus trenes turísticos. Así, la única que está ahora mismo finalizada es la Ruta de la Camelia en Flor. Por su parte, la Ruta de los Faros y la de la Ribeira Sacra (Río Sil) se encuentran todavía a la venta. Este es el calendario completo para 2025: