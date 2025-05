Sarria es paso obligado del Camino de Santiago. Esta pequeña población lucense es el punto de inicio habitual para realizar los últimos 100 kilómetros del Camino Francés. Entre sus monumentos, destaca la torre de la fortaleza de los Marqueses de Sarria y el claustro del Monasterio de La Magdalena. Sin duda, un destino con mucho encanto que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

Desde Lugo hasta Sarria hay aproximadamente 30 kilómetros por carretera. La forma más cómoda y rápida de llegar es tomar la autovía AG-22 en dirección Lugo, con una duración estimada de viaje de 25 minutos. Las coordenadas GPS son: 42.7789642,-7.4320956,14.

A continuación te contamos los 10 mejores planes y cosas que ver en Sarria de visita:

1. Completar un tramo del Camino Francés

Peregrinos en Sarria Foto 2. Peregrinos en Sarria

Para muchos peregrinos, Sarria se ha convertido en el kilómetro 0 del Camino Francés. Situada a 114 kilómetros de Compostela, esta pequeña localidad lucense vive unida por un estrecho cordón umbilical a una de las rutas jacobeas más conocidas y transitadas. Desde este punto, restan cinco etapas del Camino Francés para llegar a la capital gallega, con una media de entre 20-25 kilómetros diarios. Es una ruta segura que ofrece toda la esencia de Galicia, desde su deliciosa gastronomía hasta su rico patrimonio, y que, además, facilita la peregrinación gracias a la gran cantidad de alojamientos y servicios disponibles.

2. Asistir a la Festa do Porco Celta

Festa do Porco Celta de Sarria

La Festa do Porco Celta es la fiesta gastronómica más importante de la comarca de Sarria. Organizada por la Asociación de Hostaleria e Turismo do Camiño Francés, en colaboración con el Ayuntamiento de Sarria, esta festividad busca exaltar la exquisita carne de cerdo celta. El evento lleva a cabo generalmente en fin de semana, unos 15 días antes de la celebración del Carnaval, y durante él, los asistentes se reúnen en mesas, donde comparten un menú tradicional que incluye un entrante -sopa de cocido-, un plato principal -un cocido de porco celta que contiene chorizo, lacón, cacheira, butelo, grelos, patatas y garbanzos- y postre -queso con membrillo.

El porco celta es una raza porcina con una historia milenaria. Durante siglos, esta raza fue predominante en Galicia, hasta que a mediados del siglo XX su población disminuyó drásticamente debido a la introducción de razas foráneas con mayores rendimientos. De hecho, en la década de los 80 estuvo al borde de la extinción. De color rojo intenso, la carne del porco celta destaca por su jugosidad y ternura, siendo ideal para la preparación de cocidos.

3. Visitar la fortaleza de Sarria

Fortaleza de Sarria Turismo de Galicia

Para hablar de los orígenes de la fortaleza de Sarria nos tenemos que remontar al siglo XIII, cuando el castillo fue construido sobre los restos de un antiguo castro con fines defensivos. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994, la fortaleza se encuentra en estado total de abandono. De hecho, hoy solo queda en pie una torre de 14 metros, llamada popularmente Torre del Batallón y habitada hasta principios del siglo XVIII. Aunque no está permitida la visita a sus restos, se puede apreciar desde el exterior.

4. Alojarse en el Monasterio de La Magdalena

Monasterio de La Magdalena Turismo de Galicia

El Monasterio de La Magdalena es el edificio más representativo de Sarria. Hasta el año 1568 el monasterio fue independiente, constituyendo el primer asentamiento de la Orden de Galicia. Además del Convento e Iglesia de la Merced, el edificio principal y anexos acogen un centro de enseñanza y albergue, que cuenta con 110 plazas en literas dobles, lavandería y parking exterior gratuito para bicicletas y coches. Las instalaciones también disponen de una cocina equipada, salones sociales con TV, zona de lavandería (lavadoras, secadoras y lavaderos) y conexión WiFi gratuita. Las reservas se pueden realizar a través de la página web Albergues del Camino.

5. Pasear por las calles de Sarria

Casa Baadmonde (Concello de Sarria) Sarria Turismo

Sarria es una pequeña localidad lucense llena de vida, patrimonio y tradiciones culturales y gastronómicas. Su callejero posee varias paradas de interés, como la Iglesia de Santa Mariña -situada en la antigua plaza del mercado- y la casa natal de Matías López -introductor de la moderna publicidad comercial en España. También son paradas obligatorias la Casa Baamonde -desde 1920 es la Casa do Concello-, el Ponte da Áspera -uno de los más destacados del Camino de Santiago Francés- y la Escalinata Maior -puerta de entrada a la zona histórica de Sarria.

6. Disfrutar de la gastronomía local

Empanada gallega.

La gastronomía de Sarria es sinónimo de sabor y calidad. La ganadería es el motor económico principal de este pueblo del interior de Lugo. Destaca el porco celta, raza autóctona recuperada, y la carne de ternera, en especial la cría de la raza rubia gallega. Las empanadas y panes también son muy demandados en la zona, tanto por los sarrianos como por los visitantes y peregrinos, así como el pulpo á feira. De hecho, las pulpeiras consiguen darle a este cefalópodo el punto que sólo se logra en tierras del interior.

7. Cruzar el Ponte da Áspera

Ponte da Áspera Turismo de Galicia

A la salida de Sarria, en dirección Portomarín, se encuentra el Ponte da Áspera. Esta estructura, de origen medieval, cruza el río Celeiro para continuar el Camino Francés. Cargado de historia, se trata de uno de los puentes más destacados del Camino de Santiago Francés. Conserva tres arcos de medio punto de factura románica, fabricados en granito. En el siglo XVIII se llevaron a cabo restauraciones significativas debido al deterioro de la estructura, incluyendo elementos de pizarra.

8. Subir al mirador de Sarria

Mirador de Sarria Turismo de Galicia

Situado en la zona monumental en pleno Camino de Santiago, frente a la Torre Fortaleza y al lado del edificio de la antigua cárcel preventiva, el mirador de Sarria, más conocido como el mirador de la Cárcel, ofrece una bonita vista panorámica de la villa. Una cruz moderna y un mosaico con el escudo municipal configuran este espacio, desde donde también se divisa el Monte de Santa Cristina, la Serra da Illoá, el Monte da Meda y la Serra do Iribio. También cuenta con una pequeña área de descanso, con mesas y bancadas de piedra. Se puede acceder fácilmente caminando por la calle Maior o en coche por la carretera LU-P-5714.

9. Descansar en el Parque de Castro Agrasar

Parque de Castro Agrasar Turismo de Galicia

Sarria dispone de varias zonas verdes donde respirar aire fresco y descansar tras un largo día de turismo. Un ejemplo perfecto es el Parque de Castro Agrasar. Esta área verde se ubica al lado del río Celeiro, y cuenta con merendero, parque infantil y aparcamiento. Asimismo, tiene también un anfiteatro al aire libre, del escultor sarriano Xosé Díaz Fuentes, formado por esculturas de gran tamaño.

Por otro lado, el Parque do Canto posee una playa fluvial en recuperación, piscinas públicas, pistas y pabellones polideportivos, parque infantil y merendero; mientras que el Paseo do Malecón esconde los molinos de Ponte Ribeira y do Tolero así como una escultura en homenaje al peregrino de la escultora María Carretero. Completa la oferta de zonas verdes el Monte de San Marco.

10. Desplazarse hasta Lugo para conocer la Muralla

Muralla de Lugo Shutterstock

Con una longitud de 2.266 metros y coronada por 85 torres, la Muralla de Lugo es el monumento romano más importante de la ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y hermanada con la Gran Muralla China de Qinhuangdao desde 2007, la Muralla de Lugo fue construida en el siglo III, delimitando el casco histórico de la antigua Lucus. Ha pasado de ser un baluarte defensivo a convertirse en el principal reclamo turístico de la ciudad.