La hermosa playa escondida cerca de A Coruña que es un paraíso: 70 metros de tranquilidad en plena naturaleza

El litoral coruñés está rodeado de lugares que son un auténtico paraíso que nada tienen que envidiar a los arenales del Caribe. Ya sean playas más extensas y conocidas, u otras situadas en un entorno más virgen pasando desapercibidas, el área metropolitana de A Coruña tiene lugares que merecen ser visitados por su belleza y la tranquilidad que desbordan. Entre estos, destaca una playa muy cerca de la ciudad herculina, concretamente en el municipio de Sada, y hoy te vamos a hablar sobre ella.

Se trata de la playa de Os Lobos, a tan solo 5 minutos del puerto de Sada. Un auténtico paraíso donde tranquilidad, vegetación, arena fina y agua cristalina se mezclan para crear un arenal maravilloso al que querrás volver más de una vez. Con una medida de casi 70 metros de longitud, está situada en un entorno natural rodeado de árboles, entre las playas de Lourido y Arena.

El paraíso en A Coruña

Playa de Os Lobos Playas.es

Este paraíso escondido en Sada es un auténtico tesoro natural ideal para quienes buscan desconectar del bullicio urbano y vivir un día en la playa en la mayor tranquilidad posible. La playa de Os Lobos es una calita casi virgen de arena blanca y aguas cristalinas y tranquilas, ubicada entre las playas de Lourido y Arena. Rodeada de vegetación y peñascos rocosos ofrece un ambiente salvaje y en calma. Su pequeño tamaño de apenas 70 metros de largo y el estar tan resguardada, la convierten en un rincón perfecto para todos aquellos que prefieren disfrutar de un arenal tranquilo y repleto de belleza.

Si te gusta aprovechar tus visitas a la playa para llevar a cabo diferentes actividades, debes saber que Os Lobos es ideal para la práctica de snorkel o paddle surf, gracias a sus aguas transparentes y tranquilas. A pesar de su cercanía al Puerto Deportivo de Sada -a tan solo cinco minutos en coche-, esta playa conserva su verdadera esencia, siendo especialmente atractiva para los amantes de la naturaleza.

Playa Lobos, Sada (A Coruña) turismo.gal

Eso sí, visitar esta cala implica cierto esfuerzo físico. El acceso no está adaptado y requiere ayudarse con cuerdas, por lo que no es apta para personas con movilidad reducida. Además, no cuenta con servicios como socorristas, por lo que es importante extremar las precauciones al realizar actividades acuáticas o el baño.

Aun así, para muchos, este esfuerzo vale la pena. Ver el amanecer o atardecer desde Os Lobos es una experiencia mágica. Es un rincón secreto dentro del área metropolitana de A Coruña, perfecto para quienes buscan una escapada íntima, rodeada de belleza natural y silencio. Incluso, la Guía Repsol se ha hecho eco de esta hermosa playa, indicando que es "un lugar tan recóndito y pequeño que casi parece una cala, donde la arena de tez oscura y agua clara luchan con los peñascos rocosos que vuelven más inhumano a este lugar. Es allí donde se convierte la playa Os Lobos en paraje natural indolente y antítesis de lo industrial, perfecta para los viajeros que busquen descansar".