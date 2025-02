La villa de cuento conocida como 'el corazón de Galicia': el paraíso ideal de la Ribeira Sacra Lucense

Galicia es un destino repleto de rincones encantadores donde perderse y disfrutar. En el corazón de esta tierra, se encuentra una pequeña villa de la Ribeira Sacra, en Lugo, que destaca por su espectacular historia, su singular Entroido Ribeirao y por contar con una de las mejores ferias del vino de la comunidad. Un verdadero tesoro que, si no has visitado todavía, no puedes dejar escapar. Te contamos cuál es en Quincemil.

La buena situación geográfica de este municipio es el motivo por el que se le conoce como "el corazón de Galicia". Este pueblo representa la esencia gallega a la perfección por contar con una bella arquitectura y un entorno natural de lo más asombroso, pues se encuentra en la Ribeira Sacra, una Reserva de la Biosfera donde el verde más brillante de Galicia deslumbra cualquier mirada.

El corazón de Galicia y de la Ribeira Sacra

Columnas y fachadas tradicionales de piedra en Chantada Shutterstock

Se trata de Chantada, un municipio que debe su nombre a una leyenda de lo más popular que cuenta la historia de una mujer del lugar que pasaba por un pueblo al sur de la villa, Belesar, transportando una gran piedra por toda la Ribeira Sacra. Cansada, posó la piedra y dijo "Ala, aí vos queda, chantada no chan", y de ahí el nombre del pueblo.

Esta villa fue declarada en el año 2000 como Municipio de Interés Turístico, lo que le llevó dos años más tarde a abrir la Oficina Municipal de Turismo de Chantada, ubicada en la Casa de Lemos del siglo XVI y que se centra en ofrecer información turística sobre el pueblo y sus alrededores a todos aquellos interesados en descubrir sus mayores secretos. También sirve de apoyo a los peregrinos y de sellado de las credenciales del Camino de Santiago.

En el corazón de Galicia se vive en tranquilidad y se respira un ambiente fresco. Aquí, el estrés y la ansiedad desaparecen para dar paso al disfrute de lo cotidiano, lo natural y la belleza. Entre los muchos planes que hacer en Chantada, no dudes en pasear y perderte por las calles de su casco antiguo, considerado uno de los más bonitos y turísticos de la comunidad, y caracterizado por sus ventanales amplios y luminosas galerías. En su casco histórico sobresale la Plaza de Mercado, donde se encuentra la Casona de Lemos, que fue en sus tiempos el mercado de la villa.

Chantada está atravesada por el río Asma, afluente del Miño, dando lugar a un paisaje de lo más espectacular. A pie o en bicicleta no pierdas la oportunidad de recorrer el paseo fluvial a orillas del cauce del agua, con un viejo molino tradicional, que recorre casi la totalidad del río y enlaza con otro, el paseo de Sangoñedo, que conduce a un parque infantil y a una zona de playa fluvial con merenderos. Una experiencia de lo más enriquecedora y fantástica.

Su fiesta más popular: el Entroido Ribeirao

Máscaras tradicionales del Entroido Ribeirao Entroido Ribeirao

Al igual que en gran parte de la provincia de Lugo, el Entroido se vive intensamente en Chantada, donde se celebra una festividad única conocida como Entroido Ribeirao, cuyos protagonistas son los "Volantes". Estos personajes lucen un impresionante pucho decorado con cintas rojas y amarillas, un cinturón de campanas y un pañuelo sobre los hombros. Les acompañan otros personajes de atuendo más casual, como el peliqueiro, el meco y el maragato.

Además de los desfiles de los 'Volantes', Chantada también destaca por sus "Oficios", pequeñas representaciones teatrales cargadas de sátira que critican a los habitantes del lugar, con el fin de añadir un toque extra de humor.

Enoturismo y Feira do Viño de Chantada

Viñedos en Chantada turismo.ribeirasacra.org

En Chantada no faltan las bodegas de vino por ningún rincón de la localidad. De todos los gustos y estilos, tradicionales, alternativas, más o menos enxebres... Todas ellas forman uno de los mayores atractivos de la comarca: el enoturismo. Desde la introducción del cultivo de la vid por los romanos hace más de dos mil años hasta el relevo de esta actividad tomado por los monjes cristianos, la producción de vino continúa siendo la seña de identidad de la Ribeira Sacra y uno de los principales motores económicos de la zona.

Por ello, cuentan con una fiesta de lo más conocida: la Feira do Viño, una festividad que comenzó en el 1983 en la que, además de distintas actividades festivas y culturales, se pueden degustar las diferentes variedades de vinos con Denominación de Origen Ribeira Sacra.