Coruña Secreta: la calle de Os Mallos que no sale en los mapas

Hay una calle en Os Mallos que existe casi desde antes de que existiera el barrio. Se trata de la calle Iberia, una vía oculta a la vista a la que solamente se puede acceder a través de un corto pasadizo decorado con grafitis. Al atravesarlo se llega a una pequeña calle con seis viviendas unifamiliares y una extensa explanada de más de 2.000 metros cuadrados en desuso. Bajo ella se ubica un aparcamiento.

La calle Iberia está situada dentro de la manzana que conforman las calles Pedroso, Europa, Filipinas, Puerto Rico y la propia Avenida de Os Mallos, cerca del Centro Cívico.

En el barrio se comenta que estos edificios datan de la década de los años 30 y que sus moradores fueron los primeros en habitar el que más tarde sería el barrio de Os Mallos.

Mirando el catastro, las fechas avanzan un poco las hojas del calendario hasta la década de los años 50, con construcciones que datan de entre 1950 y 1958.

Durante unos años, esta fue una calle más de A Coruña, pero el desarrollismo de los años 60 y 70 terminó por ocultar y casi enterrar esta vía.

Hoy en día aquí viven apenas cuatro vecinos que comparten una zona de la que destacan su tranquilidad. Por aquí no pueden pasar coches y, al estar fuera de la vista, tampoco es habitual el trasiego de personas.

Pilar Neira, tocaya de la presidenta de la asociación vecinal, es una de ellas.

Cuenta que vive aquí junto a su madre desde hace unos 4 años en la vivienda que un día fue de su padre y antes de sus abuelos. Ella no pasó su infancia en este sitio, pero sí tiene algunos recuerdos de cuando en la parte de atrás de la casa había un gallinero y un huerto.

"Recordo o galiñeiro porque me encantaba ir buscar os ovos. Era coma unha rifa, a ver que había", indica entre risas.

Otra vecina lleva viviendo aquí desde los años 80. En estas cinco décadas, pone en valor que aquí antes había "silvas" pero que ahora está todo más adecentado.

De la última actuación de la que se tiene constancia en esta vía han pasado ya 13 años.

Se trata de un proyecto de impermeabilización y pavimentación que se llevó a cabo en el año 2013 y que cambió en buena medida la propia calle Iberia. Entre las actuaciones, se impermeabilizó la calle, se cambió la acera y se colocaron unas barandillas.

Entrada a través de un pasadizo

Para poder entrar en esta calle, que se extiende en unos 130 metros cuadrados, hay que pasar por una verja que a veces está abierta y a veces no, situada en el número 10 de la calle Europa.

Entrada a la calle Iberia. CGM

Este es motivo de discrepancia entre las vecinas.

Mientras que algunas reivindican este espacio público como un lugar abierto para que "os nenos xoguen e estean coas bicis e as persoas maiores poidan sentarse nuns bancos", otras prefieren que se mantenga este lugar cerrado "por seguridad". Sobre la mesa, se ha valorado ubicar en este espacio un nuevo aparcamiento.

En ocasiones, este gran espacio ya ha sido utilizado como patio de recreo del colegio de Infantil y Primaria Karbo.

"É unha pena que non se aproveite. Non pode ser que catro propietarios pechen un espazo público", lamenta una de ellas, partidaria de que se elimine la verja.

Más allá de eso, argumenta también motivos de accesibilidad y de seguridad. "Pasa algo de noite e os servizos de emerxencia non poden acceder", añade.

Edificios en ruinas

Otro asunto que denuncian las vecinas, esta vez de acuerdo, es el estado de las dos primeras casas, completamente en ruinas.

Edificios en ruinas en la calle Iberia. CGM

"A miña habitación dá coa casa e teño humidades. Isto é inhabitable", critica Neira, una de las afectadas.

Otra vecina, que lleva décadas viviendo aquí, no recuerda ver estos edificios en buen estado.

El tiempo ha pasado y ha hecho mella en parte de la calle que, abierta o no, es desde mediados del siglo pasado una parte de la historia de Os Mallos.