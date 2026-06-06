Coruña Secreta: la historia del faro que los vecinos rescataron del abandono

A pocos metros de la playa de Oza se levanta uno de los edificios más singulares de A Coruña. Durante décadas sirvió para guiar a los barcos que entraban en la ría de O Burgo. Más tarde quedó abandonado, sufrió actos vandálicos y estuvo a punto de perderse.

Hoy, sin embargo, el Faro de Oza tiene una segunda vida y cualquier vecino de la ciudad puede reservarlo gratuitamente para celebrar una reunión, una actividad cultural o incluso un evento familiar. Su historia, sin embargo, no fue sencilla.

Un faro para guiar la entrada al puerto

Antes de su construcción, los únicos faros que orientaban el acceso marítimo a A Coruña eran la Torre de Hércules y el faro de Cabo Prioriño. A comienzos del siglo XX, las autoridades consideraron que sus luces no garantizaban una referencia suficientemente precisa para las embarcaciones que entraban por la ría de O Burgo. Por ello, en 1904 la Comisión de Faros decidió instalar una nueva señal luminosa en la punta de Oza.

El proyecto fue diseñado por el ingeniero Salvador López Miño y ejecutado por Juan Mosquera Morano. Las obras finalizaron en 1915 y el faro comenzó a funcionar oficialmente el 20 de agosto de 1917.

El edificio, de estilo sobrio y funcional, cuenta con dos pabellones laterales y una torre central coronada por una linterna metálica. Durante décadas cumplió su función como referencia para la navegación hasta que la construcción del dique de abrigo modificó las condiciones de acceso al puerto.

En 1955 dejó de utilizarse como sistema de guía para los barcos y pasó a funcionar únicamente como luz de referencia. Ocho años después, en 1963, cerró definitivamente sus puertas.

Décadas de abandono

El cierre marcó el inicio de un largo periodo de deterioro. Aunque la Autoridad Portuaria rehabilitó el inmueble en 1996, el edificio volvió a sufrir abandono al carecer de un uso estable. Durante años permaneció cerrado y fue víctima de actos vandálicos. Fue entonces cuando comenzaron las reivindicaciones vecinales para evitar que el edificio cayese definitivamente en el olvido.

"El Faro de Oza se utiliza porque los vecinos quisieron. Si no, seguiría muerto de risa ahí", asegura Paulo Sexto Gantes, presidente de la Asociación de Vecinos de Oza, A Gaiteira y Os Castros.

Según recuerda, la recuperación del inmueble no fue fruto de una decisión espontánea de las administraciones. "Hubo movilizaciones, recogidas de firmas y mucha presión vecinal. Incluso se llegó a plantear su privatización y nosotros nos opusimos porque queríamos que siguiera siendo un espacio público y abierto a los vecinos", explica.

Finalmente, la Autoridad Portuaria cedió el uso del edificio al Ayuntamiento de A Coruña. En 2016 se aprobó el cambio de uso de sanitario a ciudadano y dos años después el inmueble abrió sus puertas a la ciudadanía.

Un espacio que cualquier coruñés puede reservar

Desde 2018, el Faro de Oza forma parte de la red municipal de Espacios TEU, una iniciativa que pone diferentes instalaciones municipales a disposición de la ciudadanía para usos sociales, culturales o comunitarios. Su ubicación privilegiada frente al mar y el valor histórico del edificio lo convierten en uno de los espacios más singulares de toda la red.

Cualquier persona mayor de edad empadronada en A Coruña puede solicitar su uso de forma gratuita para reuniones, celebraciones familiares, actividades formativas, charlas, encuentros vecinales o eventos culturales sin ánimo de lucro.

El espacio dispone de dos salas comunicadas por un vestíbulo, dos aseos, mesas plegables, sillas y capacidad para unas 50 personas. Las reservas pueden realizarse para una jornada completa, entre las 09:00 y las 22:00 horas, a través del sistema municipal de cita previa.

Y, contra lo que algunos pensaban cuando se planteó su recuperación, el espacio tiene una elevada demanda. "Nos decían que estaba demasiado apartado y que no se iba a utilizar. Pero ocurre justo lo contrario. Hay mucha demanda y la gente lo usa muchísimo", señala Paulo Sexto.

El presidente vecinal considera que el éxito del proyecto demuestra que la recuperación del patrimonio puede tener una utilidad real para los barrios. "Siempre será mejor que lo usen los vecinos a que permanezca cerrado o se destine a otros fines", añade.

La siguiente reivindicación: recuperar la capilla de Oza

La recuperación del Faro de Oza no es la única batalla patrimonial que mantiene abierta el movimiento vecinal de la zona. A escasos metros se encuentra la capilla de Santa María de Oza, un templo de origen medieval que actualmente presenta un avanzado estado de deterioro.

La iglesia, construida en el siglo XII, es uno de los pocos vestigios que se conservan del antiguo municipio de Oza antes de su integración en A Coruña. A lo largo de los siglos fue ampliada y reformada, pero todavía conserva elementos originales de enorme valor histórico.

Actualmente pertenece al Sergas al formar parte del complejo hospitalario de Oza, una situación que ha dificultado durante años su recuperación y apertura al público. "Ahora que conseguimos recuperar el faro, hay que recuperar también la capilla", reclama Paulo Sexto.

La asociación vecinal lleva años denunciando el deterioro del edificio y reclamando que pueda tener un uso cultural y social para el barrio. "En cualquier país de Europa no permitirían que estuviera en el estado en el que está. Es una pena porque es un edificio único y forma parte de nuestra historia", lamenta.

Mientras la situación administrativa de la capilla sigue sin resolverse, el Faro de Oza se ha convertido en el ejemplo que los vecinos utilizan para demostrar que la recuperación del patrimonio puede ser compatible con el uso ciudadano. Un edificio que pasó de guiar barcos a convertirse, más de un siglo después, en un punto de encuentro para los coruñeses.