Coruña Secreta: ¿Cuál es la playa más pequeña de A Coruña? Las calas que desaparecen con la marea

A Coruña presume de uno de los paseos marítimos más largos de Europa y de una colección de playas urbanas que forman parte de la identidad de la ciudad. Riazor, Orzán, Matadero o San Amaro concentran gran parte de las miradas durante el verano, pero entre acantilados, rocas y pequeños entrantes de la costa sobreviven también diminutas calas casi desconocidas para buena parte de los coruñeses.

Algunas aparecen y desaparecen con la marea. Otras apenas tienen espacio para unas pocas toallas y cuentan con accesos complicados. Entre todas ellas surge una pregunta difícil de responder: ¿cuál es realmente la playa más pequeña de A Coruña?

La duda no es sencilla porque muchas de estas calas cambian radicalmente de tamaño según el estado del mar, pero hay cuatro candidatas que destacan especialmente: San Roque-La Cetárea, Adormideras, As Amorosas y A Barra.

Playa de San Roque-La Cetárea

Ubicada junto a la cetárea de Mariscos Inmare, en la zona de San Roque, esta pequeña cala ronda los 200 metros cuadrados en marea baja. Es una playa peculiar y casi efímera, porque cuando la marea sube desaparece prácticamente por completo bajo el agua.

El acceso se realiza por unas empinadas escaleras de madera que descienden entre las rocas. Ese aislamiento le da cierto aire escondido y tranquilo, aunque también supone una barrera importante para personas con movilidad reducida.

La cala queda encajada entre formaciones rocosas y recibe sombra muy pronto, por lo que no suele ser la mejor opción para pasar largas jornadas tomando el sol. Aun así, quienes la conocen destacan precisamente su ambiente recogido y las vistas privilegiadas hacia Monte Alto y la Torre de Hércules.

Playa de San Roque-La Cetárea

Playa de Adormideras

La playa de Adormideras es probablemente la más conocida de esta lista y mucha gente piensa automáticamente en ella cuando se habla de las playas más pequeñas de la ciudad. Sin embargo, no es la menor de todas.

Situada al pie del paseo marítimo, entre San Amaro y Punta Herminia, tiene aproximadamente unos 300 metros cuadrados y destaca por su ubicación completamente urbana. Rodeada de edificios y muy visible desde el paseo, se ha convertido con el tiempo en una de las pequeñas playas más fotografiadas de A Coruña.

Su principal característica es precisamente el contraste entre el entorno urbano y el mar abierto. Cuando baja la marea aparece una estrecha franja de arena resguardada parcialmente por las rocas, mientras que en pleamar el espacio útil se reduce muchísimo.

Pese a su tamaño, suele tener bastante afluencia en verano gracias a su fácil acceso y a la cercanía con el barrio de Adormideras y la zona de la Torre.

Playa de Adormideras

Playa de As Amorosas

As Amorosas, situada muy cerca del Domus, es otra de las grandes candidatas al título. Su superficie ronda los 150 metros cuadrados y pasa bastante desapercibida para la mayoría de vecinos.

Se trata de una pequeña cala de rocas, en la arena brilla por su ausencia, situada justo debajo del paseo marítimo. No cuenta con vigilancia ni servicio de socorrismo, y para darse un chapuzón hay que ser muy cuidadoso. Lo bueno es que dispone de un cómodo acceso peatonal y cuenta con una amplia grada de hormigón en la que tomar el sol.

Playa de As Amorosas

Playa de A Barra

A Barra es seguramente una de las playas más desconocidas y escondidas del municipio. Esta pequeña cala, de alrededor de 150 metros cuadrados, se encuentra a los pies del CEE María Mariño, en la ría de O Burgo.

El lugar tiene algo de secreto urbano. Puede accederse a nado desde Santa Cristina o por tierra, a través de un estrecho sendero cubierto por árboles junto al muro de Adaceco. El camino, eso sí, presenta un estado bastante descuidado, con basura acumulada en algunos puntos.

La cala ofrece unas vistas espectaculares de la ría, con Santa Cristina justo enfrente. La arena fina y dorada se mezcla con rocas cubiertas de algas y, cuando sube la marea, el mar termina cubriendo completamente el arenal.

Playa de A Barra

Entonces, ¿cuál es la más pequeña?

La respuesta no es tan clara como parece. Sobre el papel, As Amorosas y A Barra serían las más pequeñas, ambas con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados frente a los 200 de San Roque-La Cetárea y los cerca de 300 de Adormideras.

Sin embargo, el problema está en que estas cifras cambian constantemente según la marea, la climatología o incluso la acumulación de arena en dependencia de las corrientes marinas. Tanto As Amorosas como A Barra desaparecen por completo en pleamar y su tamaño puede variar mucho a lo largo del día.

Por eso, más que una única vencedora absoluta, A Coruña parece tener varias playas diminutas que compiten entre sí por ese curioso título de arenal más pequeño de la ciudad.