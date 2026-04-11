Coruña Secreta: el club de juegos de mesa que nació para escapar de las pantallas

Desconectar de las pantallas, romper con la rutina y hacer nuevos amigos. Este es el objetivo que Julián Raia, un argentino que lleva cuatro años en A Coruña, se ha propuesto dando vida a un espacio donde los adultos puedan jugar a juegos de mesa entre ellos. "Hay un montón de gente metida en este mundo porque es un escape de las pantallas, hoy en día estamos pegados a ellas todo el tiempo", explica a Quincemil.

Julián cuenta que la idea de formar el club surgió de ver cómo cada vez más gente quería jugar y no tenía con quién hacerlo o que se compraban juegos, pero que no encontraba el momento adecuado para jugarlos: "Yo mismo busqué en A Coruña algún grupo o taller para juntarme con ellos y echar partidas, más allá de con mis amigos y mi familia, y no encontraba nada en la ciudad".

El club se reúne desde el pasado mes de febrero, al menos una vez al mes en la librería Galgo Azul, en el Agra del Orzán. "Las quedadas tienen un aforo máximo de 16 personas y, por ahora, en todas ellas nos hemos quedado casi al límite", señala. Los encuentros duran dos horas y media y tienen un precio de 8 euros.

"Le propuse a la librería hacer un taller donde la gente viniese a probar juegos, a sentarse y a pasárselo bien un rato", dice. Los talleres están orientados a todo tipo de público adulto, tanto para aquellos metidos en el mundo de los juegos de mesa, como para quienes los tienen estigmatizados: "Hay quien piensa que son infantiles o que son para niños porque se quedaron en el Risk y en el Monopoly y hace un montón que no juegan a otros juegos".

Quedadas muy dinámicas

Toda persona interesada en participar en las quedadas mensuales puede informarse a través de su cuenta de Instagram para conocer las fechas y cómo inscribirse. "Al principio de cada evento jugamos a un juego de pie para romper el hielo, es algo rápido que permite que todos interactúen. Después repartimos juegos fáciles de aprender en cuatro mesas y los grupos van rotando", explica Julián.

"Se trata de que vayas probando diferentes juegos, que sean rápidos y fáciles de entender. A la gente que no está metida en los juegos de mesa le cuesta entrar más en el mundillo, por eso tienen que ser rápidos de aprender y cortos", apunta.

También prueban juegos colaborativos y competitivos que duran un poco más de tiempo: "Hacia el final, si da tiempo, jugamos a juegos de party game, más habituales en quedadas con amigos. Son más divertidos, por así decirlo, y muy rápidos, la gente se anima mucho con ellos".

Como novedad, además de la quedada de abril, del pasado día 9, a finales de mes Julián está gestando un evento especial en Pencil & Fork Galicia, en la calle Alfredo Vicenti, con merienda y juegos de mesa. "Los encuentros están funcionando muy bien. Obviamente la gente se anota en el último momento, un día antes o incluso el mismo día, pero la respuesta está siendo muy positiva", concluye. Un plan diferente en la ciudad que cada vez gana más adeptos a actividades para desconectar y conocer a gente.