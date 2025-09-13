Coruña Secreta: ¿Por qué no existen líneas de autobús con los números 8, 13 y 16?

Un autobús urbano pasa frente a la plaza de Pontevedra (A Coruña). López

Uno de los mayores misterios que rodean a las líneas de autobuses de A Coruña es su numeración. Un rápido vistazo en la aplicación de móvil de la compañía de iTranvias muestra cómo se da un salto de la línea 7 a la 14 y luego a la 17. ¿Qué ocurre con las líneas que quedan en el medio como la 8, la 13 y la 16?

Lo cierto es que esas líneas existieron hace años, así lo confirma el director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, aunque fueron desapareciendo con las sucesivas remodelaciones del servicio, ya que otras líneas atendían a rutas similares. "Hay quien dice que nos saltamos la 13 porque da mala suerte, pero sí que existió", explica entre risas.

Un ejemplo era la línea 8, cuenta Ignacio que su recorrido era exactamente igual al de la línea 6, con la diferencia de que empezaba en la rotonda de San José en Meicende y llegaba hasta Puerta Real. "Se decidió fusionar las dos líneas, eliminando la 8, y aumentar el recorrido con más frecuencias", apunta. La actual línea 6 realiza un recorrido desde la avenida del Butano en Meicende y llega hasta la ronda de Monte Alto.

Otras líneas han evolucionado con el tiempo. "No hay un año en el que no se cambie alguna", apunta Ignacio. Este fue el caso de líneas como la 11, que originalmente conectaba los Mallos con el centro de la ciudad, pero se amplió su recorrido hasta el centro comercial Marineda City.

Las líneas A: de refuerzo a independientes

1A, 2A, 3A, 6A, 12A y 23A, estas líneas fueron concebidas en su día para reforzar a las que llevan el mismo número sin la letra —prolongando o completando sus itinerarios—. Según Ignacio, hoy estas líneas funcionan con identidad propia.

En la remodelación de 1981, se planteó por parte de algunos técnicos municipales que las líneas cambiaran su denominación por letras, es decir, pasar a denominar las líneas 1, 2, 3, 4 por A, B, C, D, etc. "Finalmente la idea se descartó por la confusión que generaba a los nuevos usuarios, por lo que se decidió mantener el número más similar a las líneas remodeladas", explica Prada con respecto al origen de las líneas con A.