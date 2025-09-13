Coruña Secreta: ¿Por qué no existen líneas de autobús con los números 8, 13 y 16?
Un vistazo a la aplicación de autobuses de la ciudad permite identificar que faltan algunos números. ¿Qué pasó con ellos?
Uno de los mayores misterios que rodean a las líneas de autobuses de A Coruña es su numeración. Un rápido vistazo en la aplicación de móvil de la compañía de iTranvias muestra cómo se da un salto de la línea 7 a la 14 y luego a la 17. ¿Qué ocurre con las líneas que quedan en el medio como la 8, la 13 y la 16?
Lo cierto es que esas líneas existieron hace años, así lo confirma el director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, aunque fueron desapareciendo con las sucesivas remodelaciones del servicio, ya que otras líneas atendían a rutas similares. "Hay quien dice que nos saltamos la 13 porque da mala suerte, pero sí que existió", explica entre risas.
Un ejemplo era la línea 8, cuenta Ignacio que su recorrido era exactamente igual al de la línea 6, con la diferencia de que empezaba en la rotonda de San José en Meicende y llegaba hasta Puerta Real. "Se decidió fusionar las dos líneas, eliminando la 8, y aumentar el recorrido con más frecuencias", apunta. La actual línea 6 realiza un recorrido desde la avenida del Butano en Meicende y llega hasta la ronda de Monte Alto.
Otras líneas han evolucionado con el tiempo. "No hay un año en el que no se cambie alguna", apunta Ignacio. Este fue el caso de líneas como la 11, que originalmente conectaba los Mallos con el centro de la ciudad, pero se amplió su recorrido hasta el centro comercial Marineda City.
Las líneas A: de refuerzo a independientes
1A, 2A, 3A, 6A, 12A y 23A, estas líneas fueron concebidas en su día para reforzar a las que llevan el mismo número sin la letra —prolongando o completando sus itinerarios—. Según Ignacio, hoy estas líneas funcionan con identidad propia.
En la remodelación de 1981, se planteó por parte de algunos técnicos municipales que las líneas cambiaran su denominación por letras, es decir, pasar a denominar las líneas 1, 2, 3, 4 por A, B, C, D, etc. "Finalmente la idea se descartó por la confusión que generaba a los nuevos usuarios, por lo que se decidió mantener el número más similar a las líneas remodeladas", explica Prada con respecto al origen de las líneas con A.
¿Cómo eran las líneas perdidas en A Coruña?
Línea 10
-Itinerario: Operaba desde Os Mallos hasta Puerta Real, con un recorrido similar al de la línea 11, que actualmente finaliza en Monte Alto.
-Motivo de desaparición: se unificó con la línea 11.
Línea 8
-Itinerario: Cubría el trayecto entre Bens y Puerta Real, similar al de la línea 6, que termina en la avenida de Hércules.
-Motivo de desaparición: Se fusionó con la línea 6 para aumentar las frecuencias.
Línea 9
-Itinerario: Circulaba por la península de la Torre, desde Plaza de Pontevedra hasta Labañou.
-Motivo de desaparición: Se unificó en la actual línea 3-3A.
Línea 13
-Itinerario: Circulaba por la península de la Torre, desde Plaza de Pontevedra hasta Porriño.
-Motivo de desaparición: También se unificó en la actual línea 3-3A.
Línea 15
-Itinerario: Conectaba el polígono de A Grela con el centro y varios barrios.
-Motivo de desaparición: Muy baja demanda; fue eliminada pocos meses después de su creación.
Línea 16
-Itinerario: Conectaba los Mallos con Ciudad Escolar, un recorrido muy similar al que ya realiza la 12, la 14 y la 12-A.
-Motivo de desaparición: se eliminó porque no añadía una conectividad mayor.
Línea 18
-Itinerario: Circulaba desde Puerta Real hasta la calle San Vicente en Os Mallos.
Motivo de desaparición: se trató de una línea "experimental", con recorrido similar al de la desaparecida 10.
El mito de la línea 19
Curiosamente, la única línea que nunca existió fue la 19. Prada explica que, en 1965, al licitar la primera línea urbana de autobuses al Pasaje, se denominó línea 20. La idea era diferenciar los nuevos autobuses de los tranvías y trolebuses existentes. Desde entonces, las nuevas líneas han seguido esta numeración hasta la actual 24.
Sin embargo, el director de Tranvías no descarta que en el futuro algunas de estas líneas puedan volver a funcionar con otros itinerarios en la ciudad. "Pero se trataría de una decisión que corresponde al Concello", concluye Ignacio.