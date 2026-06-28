Diez planes diferentes para hacer con niños este verano en A Coruña y su área

Con la llegada de las vacaciones escolares, muchas familias buscan planes para mantener entretenidos a los más pequeños durante el verano sin caer siempre en las mismas opciones. A Coruña y su área ofrecen talleres, campamentos, espacios juveniles y propuestas culturales o al aire libre para distintas edades, tanto para facilitar la conciliación como para compartir tiempo libre en familia.

Actividades culturales para despertar su creatividad

Una de las propuestas más completas vuelve a llegar de la mano del Museo de Belas Artes da Coruña, que organiza ocho turnos de talleres gratuitos entre el 7 de julio y el 28 de agosto. Dirigidos a niños de 6 a 12 años, las actividades estarán impartidas por la artista Gosia Trebacz y combinarán la creación artística con el descubrimiento de las colecciones del museo.

Este año, además, los participantes viajarán a través de la exposición Habana Mater 2003-2023, de Luis Gabú, para conocer también la obra de artistas como Laxeiro o Luís Seoane. Los talleres se desarrollarán de martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Otra alternativa la ofrece el Fórum Metropolitano, que durante el verano programa diferentes obradoiros dirigidos a los más pequeños. Entre ellos destacan talleres para aprender sobre el eclipse solar o el programa BiblioTECH, impartido por Code Monsters, en el que los participantes trabajan con piezas de Lego para descubrir conceptos básicos de mecánica, engranajes, poleas o motores y terminar diseñando y construyendo su propio proyecto.

El Fórum Metropolitano de A Coruña. Concello da Coruña

Quienes prefieran fomentar el hábito de la lectura también encontrarán una opción en la Librería Perseida, en la calle José Luis Cepeda. A lo largo del verano organiza talleres creativos para niños en los que la literatura se mezcla con las manualidades bajo el lema: "Ven a divertirte mientras creas con tus manos".

Campamentos y espacios para facilitar la conciliación

Para muchas familias el verano también supone un reto a la hora de compaginar las vacaciones escolares con el trabajo. En A Coruña existen espacios que ofrecen alternativas flexibles para esos días en los que no hay con quién dejar a los pequeños.

Uno de ellos es Paxariños, en la calle San Xoán. Además de organizar campamentos de verano, dispone de un servicio de cuidado infantil por horas y sin permanencia, incluso con posibilidad de reservar el mismo día. Una opción pensada para facilitar la conciliación familiar y ofrecer a los niños un espacio de juego supervisado mientras los padres trabajan o realizan otras gestiones.

Otra propuesta es Meiga Ociosa, en Salvador y Merino. Desde finales de junio y hasta principios de septiembre organiza grupos de juego con actividades al aire libre en el parque de Eirís, talleres de arte y creatividad, meriendas y alguna excursión sorpresa. Además del formato semanal, también permite inscribirse por días sueltos, una alternativa útil para quienes solo necesitan apoyo en jornadas concretas.

Espacios donde los adolescentes también tienen su sitio

Encontrar planes para adolescentes no siempre resulta sencillo, pero A Coruña cuenta con varios espacios pensados específicamente para jóvenes a partir de los 12 años.

Uno de los más recientes es O Remanso, situado en el barrio de Cuatro Caminos. Abierto durante todo el año y gestionado por el servicio municipal de Mocidade, se plantea como un punto de encuentro donde los jóvenes pueden disfrutar de actividades deportivas, culturales y de ocio completamente gratuitas. Además, un equipo de dinamizadores acompaña a los usuarios para impulsar proyectos e iniciativas surgidas de ellos mismos.

Espacio juvenil O Remanso, en A Coruña Ayuntamiento de A Coruña

Otra opción son las Naves do Metrosidero, un equipamiento público de más de 1.000 metros cuadrados destinado a jóvenes de entre 12 y 30 años. El complejo cuenta con diferentes espacios interiores y exteriores concebidos para fomentar la creatividad, la formación, el aprendizaje, la investigación o simplemente el ocio. Un lugar pensado para reunirse, desarrollar proyectos o participar en actividades organizadas durante todo el año.

Naves do Metrosidero

Naturaleza y aprendizaje en el área de A Coruña

Más allá de la ciudad, el área metropolitana también cuenta con espacios donde aprender en contacto con la naturaleza, el patrimonio o la historia.

En el Aula da Natureza de Crendes, en Abegondo, las familias pueden acercarse al entorno del embalse de Abegondo-Cecebre, una Zona de Especial Conservación de gran importancia para la fauna y la flora gallega. El espacio permite descubrir este enclave a través de exposiciones, talleres, actividades y rutas interpretativas, con especial interés para la observación de aves y el estudio de los ecosistemas. El aula abre los sábados y domingos de 10:00 a 13:30 horas y las rutas de senderismo deben solicitarse previamente.

Aula da Natureza de Crendes, en Abegondo

Otra opción es el Eco-Museo Costa da Égoa, en Carral, asociado a los molinos de Batán. Se trata de un recorrido por el río Abelleira en el que se conservan 14 molinos de agua, con sus represas y cascadas, además de una pequeña central hidroeléctrica. El entorno forma parte del Roteiro Mariñán Costa da Égoa, una ruta que permite disfrutar del patrimonio natural y etnográfico del valle de Barcia y que puede realizarse a pie, en bicicleta o incluso a caballo.

Quienes prefieran una propuesta vinculada al mar pueden acercarse al Aula do Mar de Mera, en Oleiros, situada entre los faros de Mera y concebida como centro de recepción de visitantes del Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes. El centro cuenta con una exposición interpretativa permanente sobre este espacio natural, miradores y una terraza, además de información sobre las rutas de senderismo de la zona y las visitas guiadas disponibles.

Aula do Mar de Mera

Por último, el Museo do Xacemento Romano de Cambre permite descubrir los restos de una villa romana del Bajo Imperio vinculada a una explotación agropecuaria. El museo conserva parte de las termas privadas, especialmente el frigidarium, destinado al baño de agua fría, y las letrinas. Entre sus elementos más destacados figuran los fragmentos de pinturas murales, con motivos como peces, pulpos o vieiras, considerados de gran calidad técnica.