La Cátedra ALDABA-WIB lanza una nueva edición del TIC-Camp con sedes en A Coruña y Ourense

La Cátedra ALDABA-WIB celebrará este verano una nueva edición del ALDABA TIC-Camp, un campamento tecnológico dirigido a alumnado joven que se desarrollará en A Coruña y Ourense bajo el lema “Aventura STEM: Viaje en el Tiempo”.

La iniciativa propone una experiencia educativa centrada en el aprendizaje práctico de disciplinas vinculadas al ámbito tecnológico y digital. Durante el campamento, las personas participantes trabajarán con drones, robótica, diseño e impresión 3D, programación, inteligencia artificial y ciberseguridad a través de dinámicas lúdicas y colaborativas.

Desde la organización destacan que el objetivo es fomentar tanto las competencias técnicas como el trabajo en equipo y la creatividad en un entorno participativo.

El programa mantiene además su apuesta por reducir la brecha de género en el sector tecnológico. Por ello, el 80% de las plazas estarán reservadas para alumnas con el fin de incentivar el interés de las niñas por las disciplinas STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas— desde edades tempranas.

El plazo para solicitar plaza permanecerá abierto del 18 al 24 de mayo y, tras el proceso de admisión, la organización comunicará alrededor del 29 de mayo la lista de participantes seleccionados para formalizar la inscripción definitiva.

Toda la información sobre las bases y el formulario de inscripción puede consultarse en la página web del campamento, donde las familias podrán escoger entre las sedes de A Coruña y Ourense.

La Cátedra ALDABA-WIB fue creada en 2019 con el objetivo de impulsar la colaboración entre universidad y empresa y promover un sector tecnológico “más igualitario y humano”, apoyando especialmente el talento femenino en las TIC y la inserción laboral del estudiantado.