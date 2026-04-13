Estos son los campamentos de la Xunta que habrá este verano 2026 en Galicia: plazos y oferta

Galicia tendrá este 2026 un total de 11.932 plazas en campamentos y actividades de verano para niños desde 9 años y jóvenes de hasta 30. En concreto, las plazas se reparten entre campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuestas de ocio alternativo para mayores de 18 años y uso de instalaciones juveniles.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy la campaña Modo Verano Activo señalando que es "un recurso de conciliación muy importante" que, según añadió el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, permite "ofrecer recursos de ocio de calidad que atraen a jóvenes gallegos, pero también para los de otras comunidades autonómicas y el extranjero".

Galicia destina 5,5 millones de euros en esta propuesta que ofrece a los jóvenes actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo y formativo durante el verano. La campaña se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), según explicó López Campos en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

¿Cuándo abre la inscripción?

El plazo de inscripciones abrirá este jueves 16 de abril, un día después de que se publique en el DOG. La única excepción es el programa de actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años, que abrirá en mayo.

"En el sorteo de plazas, tendrán prioridad aquellos que no participaron en ninguna actividad el pasado verano", explicó este lunes el conselleiro de Xuventude. Esta novedad busca que el sistema tenga mayor equidad, al garantizar la rotación en la adjudicación de las plazas de un año para el otro.

La Xunta, además, garantiza que "todos los jóvenes tienen la oportunidad de participar en igualdad de condiciones y con independencia de sus necesidades específicas, contando siempre con el personal especializado que se precise".

Las personas con discapacidad pueden presentar su solicitud de participación por el procedimiento general, por la vía de las plazas reservadas de inclusión (355), o bien a través de los campamentos específicos de la Consellería de Política Social e Igualdad.

Campamentos

La mayor oferta de la campaña es la de los campamentos destinados a personas de 9 a 17 años. Galicia ofrece 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones de las cuatro provincias, lo que supone 173 más que el año pasado.

La Xunta señala que a todas ellas hay que sumar las 301 disponibles fuera de la comunidad a través de los intercambios con el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cantabria y las 105 plazas en los campamentos específicos para personas con discapacidad convocadas a través de la Consellería de Política Social.

Con una duración de entre ocho y 12 días por turno durante los meses de julio, agosto y septiembre, esta propuesta brinda actividades para divertirse y enriquecerse. En este 2026 se incluyen varios campamentos nuevos como Experiencia Galicia Calidade del Verano, en Boqueixón; Explora el rural, en Vilariño de Conso, y Un verano para recordar y Multideporte, ambos en Mondariz Balneario.

Minicampamentos

Los minicampamentos Conoce Galicia están destinados a los niños y niñas de entre 9 y 12 años y tienen este año un total de 876 plazas. Esta actividad dura cinco días, de lunes a viernes, y se desarrolla en espacios naturales.

Los más pequeños se alojan en espacios distribuidos por toda la geografía gallega. El objetivo de los minicampamentos, que tienen 13 programas, es favorecer las necesidades de conciliación y cuidado de las familias mientras se fomenta el conocimiento de la riqueza natural y patrimonial de Galicia.

Alternativa para mayores de 18 años

Xuventude, por otro lado, le da continuidad al paquete de actividades de ocio educativo, alternativo y saludable para personas de 18 a 30 años, que se puso en marcha en 2024.

Este año, ofrece 160 plazas centradas en cinco programas de cuatro días de duración. Los jóvenes podrán mejorar las competencias y habilidades a través de la educación no formal de manera que conozcan la geografía y el patrimonio natural, cultural y etnográfico de Galicia.

Campos de voluntariado

Los mayores de 18 años también pueden participar en los campos de voluntariado, que incrementan sus plazas en esta convocatoria hasta las 815: un total de 665 se distribuyen entre las 40 propuestas localizadas en Galicia; 75 plazas en otras comunidades autónomas; y 75 más en el extranjero.

Estas acciones se desarrollan mayoritariamente en colaboración con los ayuntamientos y pretenden favorecer la convivencia, la participación, la tolerancia y la solidaridad entre la juventud y su entorno, a través de la colaboración desinteresada y voluntaria en trabajos diversos mientras disfrutan de alternativas de ocio y tiempo libre.

Uso de instalaciones juveniles

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude también incluye en su campaña de verano el uso de las instalaciones juveniles por parte de asociaciones, entidades prestadoras de servicios a la juventud, escuelas de tiempo libre, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas que realicen planes relacionados con los jóvenes.

La propuesta tiene 1.270 plazas organizadas en turnos de cinco a 10 días de duración.