Miño (A Coruña) organiza un campamento en Semana Santa para ayudar a las familias a conciliar

El Ayuntamiento de Miño, en A Coruña, pondrá en marcha un campamento infantil durante las vacaciones de Semana Santa con el objetivo de apoyar a las familias del municipio en la organización de los cuidados durante los días sin clase.

La iniciativa se celebrará a finales de marzo y principios de abril y está dirigida a niños y niñas de distintas edades.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, coincidiendo con el periodo no lectivo en los centros educativos.

Podrán participar menores nacidos entre los años 2014 y 2022, que realizarán actividades adaptadas a su edad durante esas jornadas.

Para acceder a una plaza será necesario estar empadronado en el municipio o que alguno de los progenitores desempeñe su trabajo dentro del término municipal de Miño, según ha informado el gobierno local.

El programa cuenta con el respaldo del Plan Corresponsables de la Xunta de Galicia, una línea de ayudas destinada a impulsar medidas de conciliación familiar desde los ayuntamientos.

El plazo de preinscripción se abre este lunes a las 9:00 horas y permanecerá disponible hasta el 23 de marzo, fecha límite para que las familias interesadas puedan presentar su solicitud.