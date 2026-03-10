A Coruña lanza una nueva edición del Recuncho do Xogo para conciliar en Semana Santa

A Coruña organiza una nueva edición del programa Rincón do Xogo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, con actividades gratuitas para niños y niñas de 4 a 12 años durante las vacaciones de Semana Santa. Las inscripciones se podrán realizar del 16 al 24 de marzo, en los centros cívicos correspondientes. En continuidad con la línea ya impulsada en ediciones anteriores, el programa refuerza los recursos municipales de apoyo a la conciliación en períodos no lectivos.

Bajo el hilo temático 'Alguien robó los colores del mundo', o Rincón do Xogo propone tres jornadas de convivencia, creatividad y aprendizaje compartido en las que los niños participarán en retos cooperativos, talleres creativos, juegos interculturales y dinámicas simbólicas para recuperar los colores y devolver la vida al mundo. Se trata de una programación pensada para promover la imaginación, el juego en grupo y la participación en un entorno seguro y adaptado a las distintas edades.

Las inscripciones se formalizarán en las conserjerías de los centros cívicos adheridos al programa, del 16 al 24 de marzo. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Solo se admitirá una solicitud por menor y será necesario contar con un número mínimo de participantes para poder conformar grupo, tanto en el horario general como en el ampliado. En los centros con horario ampliado, las familias podrán elegir entre ambas modalidades.

El programa se desarrollará en horario general de 10:00 a 14:00 horas, salvo en el Centro Cívico Castro de Elviña, donde será de 11:00 a 13:00 horas, y en el Centro Cívico del Birloque, con horario de 11:00 a 14:00 horas. Además, habrá horario ampliado de 9:00 a 14:30 horas en diversos centros de la red municipal, lo que permitirá ofrecer una respuesta más amplia a las necesidades de conciliación de las familias coruñesas durante estos días.

El Concello reserva también una plaza por centro en determinados espacios para menores con necesidades educativas especiales o con discapacidad. En estos casos, deberá indicarse esta circunstancia en el momento de la inscripción y completarse una ficha de conocimiento personal en el centro donde se vaya a desarrollar la actividad.

Con esta nueva edición del Rincón del Juego, el Gobierno municipal refuerza su apuesta por ofrecer recursos públicos útiles, accesibles y de proximidad para las familias, al tiempo que promueve espacios de ocio educativo e inclusivo para los niños en todos los barrios de la ciudad.