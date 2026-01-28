Ferrol abre hasta el 11 de febrero el plazo para los campamentos infantiles por la conciliación

El Ayuntamiento de Ferrol ha abierto el plazo para presentar ofertas al servicio de coordinación y ejecución de los campamentos infantiles "Ferrol I+D. Campamentos por la igualdad y la diversidad", tras la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 11 de febrero.

El contrato sale a licitación por un importe de 171.800,29 euros, una cuantía que duplica la del ejercicio anterior y que refuerza de forma clara el compromiso municipal con las políticas de conciliación familiar y laboral y la promoción de la igualdad, impulsadas desde la Concellería de Igualdade.

La duración del contrato será de un año, e incluirá los campamentos de verano de 2026, los campamentos de Navidad 2026-2027 y los campamentos de Semana Santa de 2027, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional.

Los campamentos están dirigidos a niños y niñas de entre tres y doce años empadronados en el municipio de Ferrol. El programa se desarrollará a lo largo de un total de 7.028 horas, distribuidas entre los campamentos de verano, con 23 días en julio y 21 en agosto, los campamentos de Navidad, con ocho días de actividad, y el campamento de Semana Santa, con tres jornadas.