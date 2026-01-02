Los Reyes Magos reciben en A Coruña las primeras cartas de los más pequeños Enrique Romanos Tardío

Los primeros niños y niñas ya han podido entregar sus cartas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en el palacio de María Pita de A Coruña. Estarán allí hasta el domingo, 4 de enero, para recoger, con la ayuda de sus pajes reales, la correspondencia de los pequeños coruñeses.

Este viernes por la mañana, poco después de las 11:00 de la mañana, las puertas de María Pita se abrían para que los más pequeños de la casa se pudiesen acercar a Melchor, Gaspar y Baltasar para pedirles sus regalos de última hora.

De esta manera, Sus Majestades de Oriente atienden desde hoy, junto a sus pajes, las peticiones de los pequeños de cara a la madrugada del 5 de enero.

Los niños y niñas interesados en hacerles llegar sus cartas podrán seguir haciéndolo en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas hasta el domingo. El lunes 5, Sus Majestades volverán a visitar María Pita tras recorrer distintos barrios de la ciudad en la Cabalgata de Reyes.