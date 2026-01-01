Los Reyes Magos recogerán desde este viernes cartas en el Palacio de María Pita de A Coruña Cedida

Sus Majestades los Reyes Magos visitarán el Palacio Municipal de María Pita de A Coruña desde este viernes, 2 de enero, hasta el domingo, 4 de enero, para recoger, con la ayuda de sus pajes reales, las cartas de los niños y niñas coruñeses.

De este modo, los niños y niñas interesados en entregarles sus cartas podrán hacerlo de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas durante estos cuatro días. El lunes 5, Sus Majestades volverán a visitar María Pita tras recorrer distintos barrios de la ciudad en la Cabalgata de Reyes.

Por otro lado, este viernes 2 los pajes reales también visitarán las Bibliotecas Municipales. Estarán a partir de las 17:00 horas en Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto. El sábado 3 y el domingo 4 será el turno de las asociaciones vecinales. Gaspar, Melchor y Baltasar estarán el sábado en Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens, mientras que el domingo asistirán a Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío.

La programación del Concello da Coruña de Navidad va llegando a su fin con diferentes propuestas para los más pequeños. Además de la recepción de los Reyes Magos, continuará abierto el Belén Municipal, también en María Pita, hasta el martes 6. Por otra parte, continúan las fiestas de Navidad y las visitas de los Reyes Magos a los centros cívicos y asociaciones vecinales.

Las fiestas, que contarán con talleres y dinamización, se celebrarán en los siguientes centros cívicos: Os Rosales (viernes 2, a las 16:30 horas), Novoboandanza (viernes 2, a las 17:30 horas), Os Mallos (sábado 3, a las 16:30 horas), Mesoiro (sábado 3, a las 18:30 horas), San Pedro de Visma (domingo 4, a las 17:30 horas) y Ciudad Vieja (domingo 4, a las 16:30 horas).

Además, las actividades para niños y niñas en los centros cívicos se complementarán con las últimas sesiones de talleres y actividades en la Casa de los Juguetes, que finalizarán el sábado 3 de enero. La programación completa se puede consultar en la página web del Concello.