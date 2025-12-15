A Coruña celebra la creatividad y el compromiso del alumnado en el concurso "Ahora vamos andando al cole"

A Coruña ha vuelto a poner de relieve la imaginación y el compromiso de sus escolares con la seguridad vial y la movilidad sostenible en la nueva edición del concurso "Ahora vamos andando al cole", organizado por la asociación STOP Accidentes con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.

Este martes, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de María Pita, se entregaron los premios a los 36 finalistas de los 14 colegios participantes, que incluyen centros como el CEIP Concepción Arenal, Manuel Murguía, Sagrada Familia, San Pedro de Visma, José Cornide Saavedra, Anxo da Garda, Esclavas del Sagrado Corazón, Prácticas, María Barbeito e Cerviño, Juan Fernández Latorre, Fogar de Santa Margarida, Sal Lence, Santo Domingo y Liceo La Paz.

Los escolares participaron presentando cartas o dibujos en los que reflejaban sus ideas para la ciudad de A Coruña del futuro.

Los trabajos premiados serán plasmados en un calendario y recibirán como obsequio una mochila reflectante con casco y un certificado del premio, mientras que entre los ganadores y finalistas se sortearon dos bicicletas.

La iniciativa busca, más allá del reconocimiento, concienciar al alumnado y a la ciudadanía sobre la importancia de caminar al colegio y fomentar hábitos de movilidad segura y sostenible.