¿Dónde donar juguetes en A Coruña esta Navidad 2025? Estos son algunos puntos de recogida

Para que ningún niño se quede sin juguete estas Navidades 2025, un año más, son varios los puntos de recogida repartidos por A Coruña en los que depositar un granito de arena. La ciudad muestra su lado más solidario con un gran número de organizaciones y asociaciones locales que buscan llevar la magia de la Navidad a todos los hogares, especialmente de aquellos que son más vulnerables.

En Quincemil hemos hecho una selección de los puntos de recogida de juguetes que se han puesto a disposición de todo aquel que quiera colaborar en la ciudad:

Cruz Roja: Carrefour

Cruz Roja celebra los próximos días 12, 13 y 14 de diciembre su recogida anual navideña de juguetes, con especial foco en uno de los grupos para los que es más complicado conseguir donaciones: los preadolescentes y adolescentes. Este año, la campaña se realiza en colaboración con Carrefour y se llevará a cabo en los dos grandes establecimientos de A Coruña, en Alfonso Molina y en el Centro Comercial Los Rosales. El horario será continuado de 11:00 a 21:00 horas.

Los juguetes donados deberán ser nuevos, no sexistas ni bélicos y con carácter educativo, en línea con el "derecho de los niños a tener un juguete nuevo y seguro". Posteriormente, serán repartidos entre los niños y niñas que participan en los proyectos anuales de Cruz Roja.

Asimismo, en estas mismas fechas Cruz Roja llevará a cabo recogidas de juguetes en otros de sus establecimientos de Carrefour de la provincia como en Oleiros, Santiago de Compostela, Coristanco y Ferrol.

Lugar: Carrefour de Alfonso Molina / Carrefour del Centro Comercial Los Rosales.

Carrefour de Alfonso Molina / Carrefour del Centro Comercial Los Rosales. Fechas y horario: 12,13 y 14 de diciembre, de 11:00 a 21:00 horas.

A Casa do Xoguete

El Concello da Coruña vuelve a impulsar, una Navidad más, la Casa de los Juguetes, en las instalaciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en el número 8 de la calle Costa da Palloza. La iniciativa busca fomentar la reutilización y dar una segunda vida a los juguetes usados que estén en buen estado. Las personas interesadas podrán entregar hasta el 31 de diciembre sus donaciones, siempre que estos se encuentren en perfectas condiciones.

La Casa de los Juguetes permite que cualquier familia entregue aquellos juguetes que ya no utilicen y que a cambio obtengan cupones para intercambiarlos por otros disponibles en la exposición, siempre ajustándose a su mismo valor.

Lugar: Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Fechas y hora: hasta el 31 de diciembre, en horario de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas, sábados de 11:00 a 14:00, y aperturas especiales los días 24 y 31 de diciembre, también de 11:00 a 14:00 horas.

ONG Remar

La ONG organiza un año más una recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin su juguete estas Navidades. Las personas interesadas en colaborar podrán depositar juguetes nuevos en su local en el número 15 de la calle Juan de la Cierva en el Polígono Agrela.

Cáritas: El Corte Inglés

Cáritas Interparroquial de A Coruña, en colaboración con El Corte Inglés, vuelven a organizar su campaña de recogida de juguetes. El objetivo es que todos los niños de la ciudad puedan estrenar juguetes nuevos estos Reyes Magos, por ello agradecen que los juguetes sean a estrenar y sin empaquetado de regalo.

La recogida será del 1 al 31 de diciembre, en el departamento de juguetes situado en la 3ª planta, donde habrá un punto habilitado de entrega para depositar las donaciones. Entre los juegos más demandados se encuentran muñecas, superhéroes, coches con mando, balones de fútbol y maquillajes.