Estos son los buzones mágicos de A Coruña y su área que harán llegar las cartas a Papá Noel y a los Reyes

Correos ha instalado buzones mágicos en varias oficinas de A Coruña, Perillo, Arteixo y Betanzos para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos hasta el próximo 5 de enero. La iniciativa busca fomentar el espíritu navideño y, al mismo tiempo, promover la práctica de la escritura entre los niños y niñas.

En A Coruña, los buzones estarán disponibles en la Oficina Principal, O Ventorrillo, Os Castros y Montealto, mientras que en Perillo (Oleiros), Arteixo y Betanzos también se han colocado buzones especiales.

Además de los buzones, los usuarios podrán adquirir "packs mágicos" en las oficinas con buzón especial y a través de Correos Market. Estos packs incluyen cartas para escribir los deseos, sobres navideños y pegatinas para decorarlas, haciendo que las cartas sean aún más llamativas para sus destinatarios.

Todas las oficinas de Correos y Correos Market también ofrecerán sellos personalizados con imágenes de Papá Noel y de los Reyes Magos —Gaspar, Melchor y Baltasar— para acompañar las cartas.

Una tradición de 30 años

Correos celebra desde hace 30 años la Navidad con buzones especiales que recogen los deseos de los niños y se encargan de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y Oriente.

Además, los equipos de voluntarios de Correos visitarán varios hospitales de España para recoger las cartas de los niños ingresados, garantizando que sus deseos lleguen a manos de Papá Noel y los Reyes Magos.

Con esta iniciativa, Correos continúa manteniendo viva la ilusión de los más pequeños y recordando que pocas cosas son tan mágicas como escribir una carta a Papá Noel o a los Reyes Magos.