Cambre (A Coruña) abre el plazo para inscribirse en los campamentos 'Xogando no Nadal 2025'

El Gobierno municipal de Cambre ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para los campamentos Xogando no Nadal 2025, una propuesta organizada por el Ayuntamiento de Cambre que ofrecerá dos turnos de actividades durante las vacaciones navideñas.

En cada una de ellas se garantizará atención a los participantes, desayuno, actividades y comida, con un mínimo de 20 y un máximo de 84 plazas por turno.

Los campamentos están dirigidos al alumnado de 4º, 5º y 6º de educación infantil; toda la enseñanza primaria; y 1º de ESO, y se desarrollarán en dos turnos: del 22 al 26 de diciembre, exceptuando el día 25 por ser festivo, y del 29 de diciembre al 7 de enero.

El plazo de solicitudes permanecerá abierto del 24 de noviembre al 4 de diciembre. En los procesos de admisión se aplicarán criterios de prioridad: primero los menores empadronados en Cambre; después aquellos cuyos padres, madres o tutores trabajen en el municipio; y por último los inscritos empadronados en otros ayuntamientos, siempre que no se supere el número máximo de plazas y se cumplan los requisitos de edad.

Las solicitudes podrán presentarse tanto por vía telemática como en el propio registro municipal.