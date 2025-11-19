Culleredo (A Coruña) lanza un campamento de conciliación durante las vacaciones de Navidad

El Concello de Culleredo apuesta, un año más, por ofrecer a las familias del municipio una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones escolares de Navidad. Con este objetivo, el área de Cultura, Educación, Deportes y Participación Cidadá pone en marcha el campamento 'A Misión da Garda do Nadal', pensado para facilitar la conciliación en los hogares durante estas fechas.

La iniciativa está dirigida a niñas y niños de entre 3 y 12 años, matriculados en Educación Infantil o Educación Primaria. El campamento se desarrollará en el CEIP Vila de Rutis los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como los días 2, 5 y 7 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas. También se ofrecerán servicios complementarios de desayuno, con horario de 7:30 a 9:00 horas, y de comida, con horario de 14:00 a 16:00 horas.

El plazo de preinscripción se abrirá el lunes 24 de noviembre a las 9:00 horas y permanecerá disponible hasta el 28 de noviembre a las 14:00 horas. Este año se incrementa el número de plazas, que pasará a ser de 120 participantes. Tendrán preferencia las personas empadronadas en Culleredo que acrediten debidamente la necesidad de conciliación. La lista de personas admitidas se publicará el 3 de diciembre.

Toda la información, así como el formulario de preinscripción, puede consultarse en la página web oficial del programa.

La primera teniente de alcalde y concejala de Participación Cidadá e Deportes, Cristina Pardo, destaca que "los campamentos de conciliación no paran de crecer en Culleredo, lo que demuestra que se trata de un servicio fundamental para permitir una mejor conciliación de las familias de nuestro municipio".

La edila también añade que "seguimos trabajando para que estas iniciativas no solo faciliten la conciliación, sino que también ofrezcan a los más pequeños un espacio seguro, creativo y dinámico donde aprender y disfrutar durante las vacaciones. Nuestro compromiso es seguir ampliando y mejorando este tipo de programas para responder a las necesidades reales de las familias de Culleredo".