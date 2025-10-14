Culleredo (A Coruña) se llena de fantasía con el XXX Festival Internacional de Galicreques

Imagen de uno de los espectáculos. Concello de Culleredo.

Culleredo volverá a ser escenario del teatro de títeres con motivo del XXX Festival Internacional de Galicreques, organizado por la Asociación Cultural Barriga Verde.

La localidad herculina acogerá tres representaciones durante el mes de octubre, todas con entrada libre y gratuita, dirigidas especialmente al público infantil y familiar.

La primera función será este viernes 17 de octubre, a las 19:30, en el Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo.

La compañía chilena Títeres Candelilla inaugurará el ciclo con la obra Kuiyen, sueño mapuche, un espectáculo que invita a conocer la cultura del pueblo mapuche a través de la historia de Kuiyen, una joven que se prepara para el Wiñol Tripantu, la renovación de la tierra.

Durante la celebración, la protagonista conocerá al cóndor Manque y juntos deberán enfrentarse al viento Puelche, que pretende frenar sus tradiciones.

La obra está recomendada para niños y niñas a partir de 2 años y tiene una duración aproximada de 45 minutos.

El festival continuará el viernes 24 de octubre, también a las 19:30 y en el mismo auditorio, con la representación de Verán na lavandería, a cargo de las compañías coruñesas K’Paparota y Danthea Teatro.

Por último, el viernes 31 de octubre, la compañía Teatro Escena pondrá el broche final en el Centro Social y Cultural de Celas con la divertida obra Buh! Que medo!, programada a partir de las 19:00 dentro de las celebraciones del Samaín.