A Coruña, entre las mejores ciudades para criar hijos en España, según nuevo estudio

Parque infantil de los Jardínes de Méndez Núñez en una imagen de archivo

A medida que comienzan las rutinas veraniegas y desaparecen los sistemas de apoyo, como escuelas infantiles, colegios y clases extraescolares, el estrés parental aumenta de forma silenciosa.

Según un nuevo estudio de Unobravo, el 68% de los psicólogos afirma que este estrés se intensifica durante el verano, cuando los centros escolares cierran por vacaciones y las familias deben apañárselas solas.

A Coruña, entre las mejores ciudades para padres en España

Frente a esta realidad, los especialistas en terapia online de Unobravo han identificado que A Coruña es una de las ciudades españolas que brinda mayor apoyo a la hora de criar una familia.

Criar un hijo implica retos emocionales y logísticos, pero el lugar donde vives puede marcar la diferencia.

"Cuando las vacaciones de verano interrumpen las rutinas, muchas familias experimentan lo que los psicólogos llaman fatiga familiar, una sobrecarga mental y emocional que, si no se gestiona, puede desembocar en un agotamiento total", explica Unobravo.

Con un 73% de psicólogos señalando dificultades para compaginar el trabajo y familia, y un 63% destacando el alto coste del cuidado infantil, vivir en el entorno adecuado puede reducir significativamente el estrés parental.

En este contexto, A Coruña está entre las 10 mejores ciudades españolas para una crianza sin estrés.

Ocupa el séptimo puesto en la lista, por detrás de Sevilla, Madrid y Córdoba, entre otras ciudades, gracias a una combinación equilibrada de escuelas infantiles asequibles (250 euros/mes), bajos niveles de criminalidad y fácil acceso a colegios públicos.

"Esto cobra aún más relevancia durante las rutinas veraniegas, ya que el coste del cuidado infantil en A Coruña es considerablemente más bajo en comparación con otras ciudades del país, lo que alivia la carga económica en una de las épocas más exigentes del año".

A Coruña, aunque con menor porcentaje de trabajo flexible, destaca por su acceso a atención sanitaria de calidad. También ofrece un alto nivel de seguridad, lo que la convierte en una opción ideal para familias que buscan tranquilidad y margen económico.

"Cuando falta la seguridad básica, el apoyo o el espacio para desconectar, se activa un estado de hipervigilancia en muchos padres," explica Francisco Rivera Rufete, Director Clínico en Unobravo.

Francisco Rivera comparte sus recomendaciones para cuidar el bienestar emocional durante los meses más exigentes del año: