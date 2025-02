Los colegios de A Coruña apuran las horas para confeccionar sus disfraces de Carnaval: así irán

La semana de Carnaval se acerca y los coruñeses lo saben. El viernes comenzarán las celebraciones, que en A Coruña se extenderán hasta el miércoles 5 de marzo. Los alumnos de los colegios de la ciudad están dando los últimos retoques a sus disfraces para lucirlos en todo su esplendor el viernes, 28 de febrero.

Antonio Leonardo Pastor, responsable del colegio Curros Enríquez y el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña, ve las comparsas como una fórmula perfecta que aúna tradición e integración. Las comparsas son un "símbolo de unión" que permite que todos los alumnos estén en igualdad de condiciones.

"Cada disfraz es un trabajo propio porque trabajan durante varios días en las clases de plástica y artística para confeccionar sus propios disfraces", comenta Leonador Pastor. Se trata de una "educación inclusiva" en la que "todos van igual" y "no hay posibilidad de que un alumno te diga que no puede ir porque no tiene los medios suficientes".

"La creatividad no tiene límites, y lo bonito es que los niños tengan ideas y piensen cómo se pueden llevar a cabo" Antonio Leonardo Pastor, presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña

Y es que en la ciudad de los choqueiros lo que menos importa es la calidad de la confección. Al contrario, lo realmente importante es la imaginación de cada uno. "La creatividad no tiene límites, y lo bonito es que los niños tengan ideas y piensen cómo se pueden llevar a cabo", comenta Pastor. "Lo importante no es el día del desfile, hay mucho trabajo detrás de ese paseo", añade.

¿De qué se disfrazan los colegios de A Coruña?

Pero, ¿de qué se disfrazan los diferentes colegios de A Coruña? Hay algunos que tienen propuestas abstractas. Es el caso de Cidade Vella que tienen por temática 'Arte y Geometría'; Novo Mesoiro, que se han decido por 'Cine'; o Raquel Camacho, que apuesta todo al 'Universo'.

La cultura también motiva a colegios como San Francisco Javier, que este año se decantan por 'Culturas del mundo'; ExplorACoruña con 'Coñecemos a nosa cidade'; Torre de Hércules se deciden por 'O Entroido de Samede'; José Cornide con 'Vivir na Coruña que bonito é' y Manuel Murguía y Fernández Latorre, que comparten la idea de 'Galicia'.

También hay apuestas por la literatura y el arte como 'Pintoras do século XX' en el Concepción Arenal; 'Julio Verne' en el Alborada; 'Castelao' en el Eusebio da Guarda; y 'Antonia Ferrín Moreiras' en CEE Rosario.