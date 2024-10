Seis escapadas cerca de A Coruña para disfrutar del puente de noviembre en familia

El 1 de noviembre será festivo en toda España. Miles de personas celebrarán el Día de Todos los Santos acudiendo a cementerios y camposantos a atender a familiares difuntos. Otros tantos aprovecharán el puente de tres días para realizar escapadas en familia.

En el área metropolitana de A Coruña existen numerosas alternativas para poder disfrutar de varios días de descanso en compañía de seres queridos. Quincemil recoge seis propuestas para aprovechar el primer puente de noviembre en compañía de familia o amigos con la naturaleza, el deporte y la cultura como hilo conductor de la actividad.

Ruta del Sendeiro do Tambre

Río Tambre.

La ruta Sendeiro do Tambre PR-G 11 está ubicada a algo más de dos horas de A Coruña, en Noia. Se trata de una travesía única de 8 kilómetros que es ideal para hacer con niños, sobre todo la primera etapa.

A lo largo de la ruta se recorren lugares mágicos como la Central eléctrica del Tambre, el puente colgante que une Noia y Serra de Outes y el Refugio de Pescadores de la ruta. Además, existe un hotel en los alrededores que permite disfrutar no solo de la ruta del Sendeiro do Tambre, sino de otras cercanas e igual de interesantes, como la del río Traba.

El zoo ornitológico más grande de Galicia

Imagen de un ibis en Avifauna. Avifauna

Es la escapada perfecta para los amantes de la naturaleza. El zoo ornitológico más grande de España y el único Centro de Cría de Aves Silvestres de Galicia está a menos de una hora de A Coruña. Ubicado en el municipio lucense de Outeiro de Rei, Avifauna es una opción ideal para huir del bullicio de la ciudad y aprender más sobre el reino animal.

El recinto cuenta con más de 600 aves procedentes de los cinco continentes. Entre ellas hay cerca de 40 que se encuentran en peligro de extinción.

Es complicado recorrer en un solo día los 30.000 metros cuadrados de centro, por lo que dedicar el puente a descubrir Avifauana puede ser la mejor opción. A lo largo de las tres jornadas, tanto adultos como pequeños podrán conocer los entresijos y misterio de aves como las águilas, anátidas, avefrías, búhos, buitres, cigüeñuelas y avocetas, faisanes, flamencos, gallos, garzas y mucho más. La entrada general son 10 euros, aunque existen descuentos en función de la edad y otros baremos.

Parque de aventuras de Padrón

Los amantes de la adrenalina tienen en el parque de Aventuras de Padrón una experiencia increíble a un precio de lo más asequible. El personal del centro exprime al máximo los 24.000 metros cuadrados de recinto para ofrecer circuitos de multiaventura, más de 43 retos al aire libre y hasta la opción de montarse en un deslizador acuático o jugar una partida de paintball.

El parque cuenta con promociones para grupos e incluso la opción de alojarse durante varios días. Los packs de este tipo incluyen alojamiento, comidas, actividades y monitores de tiempo libre desde 120 euros por dos días y persona.

Además, si los miembros de la familia tenéis ritmos muy diferentes, existen tres itinerarios para que podáis elegir el que mejor se adapte a cada individuo:

Circuito amarillo: apto para los más inexpertos.

apto para los más inexpertos. Circuito verde: si ya has tenido algún contacto con la adrenalina, pero no quieres arriesgarte.

si ya has tenido algún contacto con la adrenalina, pero no quieres arriesgarte. Circuito azul: los más intrépidos suelen escoger esta opción por la dificultad media-alta que tiene.

Excursión a la Laguna de Sobrado dos Monxes

Laguna de Sobrado dos Monxes. Turismo de Galicia Sobrado dos Monxes

A menos de una hora de A Coruña, Sobrado dos Monxes oculta un precioso Monasterio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es un enclave perfecto para realizar una pequeña escapada de puente, ya que tiene otros atractivos alrededores como la Lagoa de Sobrado.

El monasterio data del año 953 y fue testigo de multitud de historias y aventuras. En sus inicios se denominó Monasterio de San Salvador y una de sus características fue su división en dos secciones, una destinada a los hombres y otras a las mujeres de la familia de Présaras, aunque lo cierto es que en este período inicial solo estuvo habitado hasta 1006.

Años más tarde, el Monasterio fue ocupado por la Orden Cisterciense y también vivió varios siglos cerrado y sin actividad. De hecho, los monjes no regresaron hasta 1966. Hoy en día, además, acoge un albergue del Camino de Santiago.

Visitar A Ponte Maceira

Ponte Maceira. turismo.gal

En los últimos años, A Ponte Maceira ha sido reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. Se encuentra en el municipio de Negreira, a 20 kilómetros de Santiago, y uno de sus principales atractivos es la Ponte Vella.

El impresionante puente románico de la localidad fue remodelado en la Edad Media. Es conocido por su estética majestuosa y por cruzar el río Tambre. El pueblo es un importante punto de paso para peregrinos, especialmente para aquellos que, tras llegar a Santiago, no terminan su Camino y continúan hacia Fisterra. No obstante, no es necesario hacer una ruta jacobea pasa visitar el puente, puede ser una opción perfecta para salir de la rutina en días festivos como el 1 de noviembre.

Senda mitológica por el monte de O Viso

Senda mitológica Monte Viso. Turismo de Santiago.

En pleno Santiago, esta ruta es perfecta para los amantes del deporte y de la mitología. La ruta se desarrolla a lo largo de seis kilómetros, durante los que explora la historia y la mitología, especialmente la celta. En diferentes puntos del recorrido aparecen estampas mitológicas para levantar la curiosidad entre la gente que realiza la ruta.

En total hay 10 esculturas creadas por el escultor compostelano José Manuel Méndez Rodríguez. Entre las figuras se encuentran mouras, nubeiros y tardos.