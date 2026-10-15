Carrera ENKI, Love of Lesbian, Tanxugueiras y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Quincemil

Carrera ENKI, Love of Lesbian, Tanxugueiras y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

Desde hoy, en A Coruña empezamos a calentar motores para un gran fin de semana que promete no decepcionar a nadie. Las citas musicales de esta semana incluyen grandes nombres de la escena nacional, entre los que se encuentran Love of Lesbian y Tanxugueiras. Paralelamente, la parte de entretenimiento en teatros la traerán humoristas como Maru Candel y espectáculos en vivo como Escándalo en Redacción.

Otro de los eventos imprescindibles de este fin de semana es la Carrera ENKI, la cual tendrá lugar el sábado 17 y protagonizará una jornada deportiva llena de disfraces, música, fiestas de la espuma y muchísimo más. Asimismo, desde hoy se podrá disfrutar de la segunda edición de la Feria de Minerales de A Coruña en el Centro Comercial de Los Rosales.

Grandes conciertos de octubre

Tanxugueiras. Raúl Béjar - Santa Mónica Films

El viernes 16 a las 20:30 horas, con entradas completamente agotadas, y sábado 17 a las 21:00 horas actuará en la sala Pelícano uno de los grupos indie españoles más aclamados de la historia: Love of Lesbian. El grupo celebra sus 25 años de trayectoria musical con su gira de despedida El Último Verso, con la que anuncian que se retirarán de los escenarios durante un tiempo indefinido.

El viernes 16 a las 22:00 horas tenemos una cita paralela en la sala Mardi Gras con The Exploding Boys, quienes celebran su XX Aniversario siendo la mejor banda tributo de The Cure con una nueva formación y los mejores éxitos de The Cure, Depeche Mode y Placebo.

El jueves 17 a las 21:00 horas en el Coliseum podremos disfrutar de una de las citas más especiales de O Cuarto Tour de las Tanxugueiras, pues será la única parada que harán en Galicia. Este icónico trío de folclore gallego celebra sus 10 años de trayectoria musical viajando por toda España con O Cuarto Tour.

El sábado 17 a las 21:00 horas también podremos disfrutar de un concierto de Fran Laoren, quien aterriza en la sala MalaVida, donde protagonizará una gran noche de éxitos y frescura sonora con el estreno en directo de los nuevos temas de su trabajo San Marino.

El sábado 17 a las 21:30 horas aterriza en la sala Inn Club el cantautor Cepeda, quien se encuentra viajando por España como parte de su gira Llámame Luis Tour. No te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo a una de las voces más destacadas de Operación Triunfo.

El sábado 17 a las 22:00 horas en la sala Garufa podremos disfrutar de Smoked Salmon, el último proyecto de Kim Salmon, uno de los artistas del rock underground más venerados de Australia. Durante su recital le acompañará la banda The Twist Connection.

El domingo 18 a las 20:00 horas tenemos una nueva cita del Ciclo Tándem en el Teatro Colón, donde podremos disfrutar de un concierto doble de Mercedes Peón, una de las artistas gallegas más destacadas, y Clara Peya, pianista, compositora y activista catalana.

Proyecciones del fin de semana

Cartel de la edición de 2026 de Intersección Cedida

Durante este fin de semana las proyecciones a las que podremos asistir estarán centradas en el Festival Internacional de Cine Intersección 2026. Al igual que años anteriores, la Filmoteca de Galicia acogerá algunas de las mayores proyecciones de este festival.

Este festival apuesta por corrientes más libres del cine de autor. Indaga en los nuevos lenguajes cinematográficos y aborda nuevas obras a través de la valentía, diversidad y curiosidad.

Intersección 2026 se divide en dos grandes secciones: la competitiva y la no competitiva. La primera está formada por las secciones Galicia, Fulgor e Internacional. La segunda es más extensa e incluye secciones como Square Eyes, Eva Giolo, Fashion Films, Miradas Diversas e Inmersiva.

Las proyecciones que se concentrarán este fin de semana en la Filmoteca de Galicia son las siguientes:

Jueves 15 a las 18:00 horas - Internacional 5

Piedras preciosas de Simón Vélez

Jueves 15 a las 20:00 horas - Internacional 6

Un hombre se tira al agua de Nicolás Zukerfeld

de Nicolás Zukerfeld The Veil of Senses de Elisa Baccolo

de Elisa Baccolo Souvenirs (Ornamentos) de Gabriel Menotti

de Gabriel Menotti The Recce de Daniel Mann

de Daniel Mann Decaer de Juan Camilo González

de Juan Camilo González Welcome to Set de Cyan Bae

Viernes 16 a las 18:00 horas - Foco/Eva Giolo

A Tongue Called Mother

Flowers Blooming in Our Throats

The Advantage of Lying On The Floor

Becoming Landscape

The Demands of Ordinary Devotion

Viernes 16 a las 20:00 horas - Foco/Square Eyes 1

Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory

de Maryam Tafakory Stone of Destiny de Julie Černá

de Julie Černá Water Sports de Whammy Alcazaren

de Whammy Alcazaren KIDS de Michael Frei

de Michael Frei Abortion Party de Julia Mellen

Sábado 17 a las 17:00 horas - Foco/Square eyes 2

L'mina de Randa Maroufi

de Randa Maroufi Their Eyes de Nicolas Gourault

de Nicolas Gourault Swatted de Ismaël de Joffroy Chandoutis

de Joffroy Chandoutis All Inclusive de Corina Schwingruber Ilić

No obstante, recuerda que el Festival Internacional de Cine Intersección no solo se celebra en la Filmoteca, sino que alterna diferentes lugares de la ciudad herculina, como PALEXCO, la Fundación Luis Seoane y Cantones Cines.

Para conocer todos los detalles del festival puedes consultar su página web oficial.

XIII Carrera ENKI

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera ENKI Cedida

El sábado 17 tendrá lugar uno de los eventos deportivos más grandes del mes de octubre: la décimo tercera edición de la Carrera ENKI, la prueba atlética popular y solidaria de la ciudad herculina, organizada por la Fundación Abrente.

El recorrido de la Carrera ENKI consiste en 2,5 kilómetros en total con obstáculos adaptados a todo tipo de discapacidades, permitiendo el uso de productos de apoyo como sillas de ruedas, handbikes y andadores. Además, ninguno de los obstáculos será obligatorio y a lo largo de toda la carrera se dispondrá de la ayuda de personal voluntario.

La Carrera ENKI es mucho más que una simple iniciativa solidaria. Es un evento que pretende reunir a toda la ciudadanía bajo un mismo objetivo. Durante todo el recorrido habrá disponibles puestos de pintacaras, una fiesta de la espuma... ¡Y muchísimas más sorpresas!

Espectáculo Escándalo en Redacción

Cartel del nuevo espectáculo 'Escándalo en Redacción' que llega en octubre a A Coruña Cedida

El viernes 16 a las 21:00 horas y el sábado 17 a las 20:30 horas llega al Teatro Afundación el espectáculo en vivo Escándalo en Redacción, de los creadores del exitoso show Escándalo en Palacio y la obra de teatro 1888. Señorita Julia.

Los protagonistas de esta obra son Clara Beltrán y Tomás Chamorro, quienes deciden fundar su propio medio digital independiente. Para tratar de vender la idea de que son un equipo de redacción completo, inventan una gran cantidad de identidades.

Una comedia teatral ágil y sofisticada que critica el problema actual del periodismo y su credibilidad. ¡No te lo pierdas!

II Feria de Minerales de A Coruña

Cartel de la edición 2026 de la II Feria de Minerales de A Coruña Cedida

Desde el día de hoy, jueves 15, hasta el sábado 17 se podrá disfrutar de la segunda edición de la Feria de Minerales del Centro Comercial de Los Rosales.

Habrá un puesto de compraventa de minerales, fósiles, gemas, artículos de joyería y mucho más.

El horario será todos los días de 10:00 a 21:00 horas.

Monólogo de Maru Candel

La humorista sevillana Maru Candel llega el mes de octubre a la ciudad herculina Cedida

El sábado 17 a las 20:00 horas en el Auditorio de Sede Afundación podremos disfrutar del monólogo de la humorista Maru Candel, quien llega con su cuarta temporada de espectáculos para protagonizar un show de stand up lleno de música e improvisación.

Desde los monólogos S.O.S, pasando por Mandarinas, amor en gajos y terminando con sus apariciones en Comedy Central y Las Noches del Club de la Comedia.

¡Maru Candel es inigualable! Para saber por qué, te invitamos a que acudas a disfrutar de su monólogo en vivo. Te prometemos que no te vas a arrepentir.

El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

El espectáculo 'El lago de los cisnes' regresa al Palacio de la Ópera Cedida

El sábado 17 a las 20:30 horas el Palacio de la Ópera acogerá, un año más, la representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk, una versión emocionante, vibrante e increíble que dejará asombrada a toda la familia.

Una parte del precio de la entrada irá destinado a los fondos económicos de UNICEF para apoyar a Ucrania.