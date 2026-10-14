Ofrecen casa gratis a cambio de trabajar 4-5 horas al día en un bonito pueblo junto al mar

A cambio de realizar una serie de tareas concretas en las condiciones pactadas, Sindy y Marco, una pareja residente en Valdoviño (A Coruña), ofrecen alojamiento gratuito a quienes quieran vivir una experiencia diferente.

La propuesta, publicada en workaway.info, está dirigida a jóvenes que buscan una alternativa de alojamiento para sus vacaciones en el norte de España y estén dispuestos a colaborar a cambio de disfrutar de una estancia 100% gratuita.

Alojamiento 100% gratuito a cambio de cuidar el jardín

Sindy y Marco son pareja. Hace cuatro años dieron un giro de 180 grados a su vida, dejando "dos trabajos satisfactorios en Suiza" para trasladarse a Valdoviño, "a cinco minutos de playas hermosísimas".

Ahora, varios años después, buscan voluntarios dispuestos a colaborar en su proyecto.

En concreto, necesitan ayuda con tareas básicas de jardinería, el cuidado de animales y labores de mantenimiento. A cambio, ofrecen alojamiento gratuito.

"Trabajaremos juntos 4-5 horas al día, 5 días a la semana. Los trabajos serán, sobre todo, de mantenimiento del jardín: tenemos pendientes muchas podas de los frutales, algún corte de árboles y plantación de otros", se puede leer en el anuncio.

Por otro lado, Sindy y Marco también necesitan personal para los cuidados diarios de sus gallinas "y de una simpática pareja de patos". "Los proyectos pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas y tus habilidades e intereses", agregan.

Habitación con baño privado y cocina totalmente equipada

Interior de la vivienda Workaway.info

Para los voluntarios, la pareja ofrece una casa totalmente independiente, con capacidad para dos amigos o una pareja. La vivienda dispone de una habitación, un baño privado y una cocina equipada, además de agradables espacios exteriores.

"En tu tiempo libre podrás descubrir playas donde practicar surf. En las playas de Valdoviño (A Frouxeira, Pantín, Baleo, etc.) se celebran competiciones internacionales de surf y hay gente que lo practica durante todo el año".

"Si tienes coche propio, podrás dar paseos con más libertad y rapidez, pero si no lo tienes, hay autobuses que pasan cerca de la casa y, ocasionalmente, también podemos compartir alguna visita o excursión".

Podrás practicar varios idiomas

Sindy y Marco hablan español e italiano. Marco también habla alemán y ambos algo de francés. "El inglés es muy básico, pero podría ser interesante practicarlo contigo".

Sindy nació en Galicia, pero su familia emigró a Suiza cuando era pequeña. Creció y completó sus formaciones en lengua italiana, pero ahora desea recuperar la cultura y la lengua gallega "en la medida de lo posible".

Qué opinan antiguos voluntarios

El perfil de Sindy y Marco cuenta con 17 reseñas de antiguos voluntarios, todas ellas valoradas con la máxima puntuación.

"Personas maravillosas: amables, acogedoras y realmente inspiradoras. Están creando un espacio hermoso donde trabajar es un verdadero placer. Las condiciones de alojamiento son excelentes, y se aseguran de que a los voluntarios no les falte de nada", resalta Magdalena.

Miriam y Johann, por su parte, dejan la siguiente reseña: "Durante nuestra estancia, construimos caminos y escaleras en el jardín. Sindy y Marco siempre se aseguraron de que también nos divirtiéramos trabajando. Y realmente lo hicimos".