Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para estrenar el mes de octubre Cedida

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para estrenar el mes de octubre

La ciudad herculina recibe con los brazos abiertos un mes de octubre cargado de eventos. Durante este fin de semana nos visitarán destacados artistas del panorama nacional e internacional, entre ellos Sílvia Pérez Cruz, Zucchero, António Zambujo, Antonio Orozco y The Amy Winehouse Band.

Asimismo, el ciclo de eventos SON&MAR presentará sus últimos carteles de fiestas y festivales: la Fiesta Equis, Tréboa Sonora y Mestizo: Sports Club. Por otro lado, podremos disfrutar de las primeras jornadas de celebraciones de las fiestas de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad herculina.

Conciertos del fin de semana

Sílvia Pérez Cruz Alex Rademakers

El jueves 1 a las 20:30 horas abrimos el mes de grandes conciertos con una cita musical inédita de Sílvia Pérez Cruz en el Palacio de la Ópera como parte del ciclo A Coruña Live XPerience. Tras colaboraciones tan destacadas como La Rumba del Perdón junto a ROSALÍA y Estrella Morente, la artista catalana llega al Palacio de la Ópera con su espectáculo Canciones Sola.

El viernes 2 continuamos celebrando el ciclo de A Coruña Live XPerience con un concierto a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera de Zucchero, una de las voces más icónicas del rock blues italiano. En este año 2026, Zucchero se embarca en la Overdose d'Amore Gold Tour, una ambiciosa gira mundial en la que el artista celebrará sobre los escenarios sus 25 años de carrera musical.

El viernes 2 a las 21:00 horas será el turno del cantante portugués António Zambujo de subirse al escenario del Teatro Colón. Esta cita musical será un evento de lo más especial, pues el cantautor presentará por primera vez en España su nuevo trabajo Oraçâo ao Tempo, una colaboración con el emblemático músico brasileño Caetano Veloso.

El sábado 3 a las 21:00 horas la sala Inn Club acogerá el espectáculo en vivo de Sofía Ellar, cantautora española nacida en Reino Unido y afincada en Madrid. Este 2026 inicia por todo lo alto su gira nacional Ellarte de Cantar. Con esta nueva gira por España, Sofía Ellar se aventura a presentar en vivo las canciones de su cuarto disco, ELLAR.

El sábado 3 a las 21:00 horas el cantautor español Antonio Orozco regresa al Coliseum tras su exitoso Sold Out del año pasado. Seguirá celebrando sus 25 años de trayectoria, pero en esta ocasión pondrá el foco sobre su público, a quien le dedica esta nueva etapa musical con La gira de tu vida.

El sábado 3 a las 20:30 horas el Palacio de la Ópera presentará uno de los conciertos de A Coruña Live Xperience más especiales del mes, pues The Amy Winehouse Band se presentará para celebrar el 20.º Aniversario de Back to Black, uno de los álbumes más reconocidos de esta legendaria cantante.

Otros conciertos destacados del fin de semana incluyen el de Mal Juicio, Chiskeiro y Arde (viernes 2) y el de Rata (sábado 3) en la sala Mardi Gras; el de The Jazz Room (sábado 3) en la sala Garufa; el de Cobardes (sábado 3) en la sala Malavida.

Fútbol del fin de semana

Kevin celebra un gol con el Deportivo @rcdeportivo

Este fin de semana volvemos a tener dos citas futbolísticas en el Estadio de Riazor de los equipos herculinos masculino y femenino.

Viernes 2 a las 19:00 horas - R.C. Deportivo vs F.C. Porto

Sábado 3 a las 16:00 horas - Dépor Abanca vs Atlético de Madrid

Proyecciones del fin de semana

Uno de los fotogramas de las películas que se proyectarán este fin de semana Filmoteca de Galicia

Este fin de semana empezamos un nuevo mes de proyecciones en la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano. Como parte de la programación de la Filmoteca de Galicia podremos disfrutar de un nuevo ciclo de homenaje a Warren Sonbert, una figura clave del cine como arte de montaje. Mientras tanto, el Fórum Metropolitano dedicará su programa a filmes internacionales clásicos.

Este fin de semana se les sumará también el Teatro Colón, el cual seguirá con su segundo filme de su edición de 2026 del ciclo Colón Cinema.

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 1 a las 18:30 horas - Divided Loyalties de Warren Sonbert

a las 18:30 horas - Divided Loyalties de Warren Sonbert Jueves 1 a las 20:30 horas - The Cup and the Lip + Amphetamine (con Wendy Appel) + Rude Awakening de Warren Sonbert

a las 20:30 horas - The Cup and the Lip + Amphetamine (con Wendy Appel) + Rude Awakening de Warren Sonbert Viernes 2 a las 18:00 horas - La sexta parte del mundo de Dziga Vertov

a las 18:00 horas - La sexta parte del mundo de Dziga Vertov Viernes 2 a las 20:30 horas - Carriage Trade de Warren Sonbert

a las 20:30 horas - Carriage Trade de Warren Sonbert Sábado 3 a las 18:00 horas - The Tenth Legion + Whiplash + Noblesse Oblige de Warren Sonbert

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

Les Culpables de Marta Durán Lozano - Jueves 1 a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Stagecoach (La diligencia) de John Ford - Viernes 2 y sábado 3 a las 20:00 horas

Todas las proyecciones del Teatro Colón:

Jueves 24 a las 19:30 horas - El Verdugo de Luis García Berlanga con coloquio de Samantha Hudson

Fiesta Equis - SON&MAR

Cartel de la fiesta Equis SON&MAR

El viernes 2 desde las 20:00 horas el Muelle de Batería se convertirá en el epicentro de las nuevas tendencias musicales y el mejor ambiente gracias a la fiesta Equis y su ambiciosa edición F***ME.

Los artistas Juana Martínez, DJ Sistema y Pau Llovera serán los encargados de animar el ambiente hasta altas horas de la noche. ¡Y eso no es todo! Pues Equis viene cargado de sorpresas para todos sus invitados. ¿Quieres conocerlas? ¡Entonces consigue tus entradas antes de que se acaben!

Fiestas de la Virgen del Rosario

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de la Vigen del Rosario Cedida

Desde el sábado 3 hasta el miércoles 7 se celebrarán las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, la patrona de la ciudad herculina.

Este fin de semana darán inicio los eventos que culminarán el miércoles 7, marcado en los calendarios como día festivo para todos los ciudadanos de A Coruña.

Sábado, 3 de octubre

13:30 horas en la plaza de María Pita- Actuación de Komando Kombate

17:30 horas en la plaza de la Constitución - Actuación de Makarrugas

19:45 horas plaza de la Constitución - Os Coribantes

21:30 horas en Porta de Aires - Concierto de Nacha Pop y Rafa Sánchez

Domingo, 4 de octubre

10:00 horas en Ciudad Deportiva de A Torre - Sporting Ciudad y el Deportivo Ciudad

13:30 horas en Porta de Aires - Dúo Callos Gratis

Rallye Rías Altas Histórico

Cartel de la edición de 2026 del Rallye de Rías Altas Cedida

El viernes 2 y sábado 3 damos inicio al décimo mes del año con la celebración de una nueva edición del Rallye Rías Altas Histórico, un evento deportivo para los amantes del motor.

La distancia total del recorrido será de 336,55 kilómetros, los cuales estarán divididos en 8 tramos cronometrados, 116,132 kilómetros cronometrados y 2 etapas.

Viernes, 2 de octubre

De 10:30 a 15:30 horas - Verificaciones técnicas en el polígono La Marina O Parrote

- Verificaciones técnicas en el polígono La Marina O Parrote 18:00 horas - Ceremonia de salida en la Plaza de María Pita

Sábado, 3 de octubre

08:30 horas - Salida del primer participante del rallye en la zona asistencias de Piadela

- Salida del primer participante del rallye en la zona asistencias de Piadela 20:00 horas - Fin del rallye en Plaza de María Pita

- Fin del rallye en Plaza de María Pita 20:45 horas - Entrega de trofeos

Tréboa Sonora - SON&MAR

El festival gallego Tréboa Sonora llega a la ciudad herculina este octubre SON&MAR

El sábado 3 desde las 18:00 horas nos espera una fiesta 100% gallega en el Muelle de Batería. Tréboa Sonora pronostica una noche llena de temazos con las actuaciones en vivo de The Rapants, Galician Army, LG1DO, Fran da Pedreira, Monoulious Dop y Kike Varela, cinco artistas de diferentes géneros y un DJ que representan la escena musical gallega.

¿Te gusta el verbeneo? ¿Eres más de electrónica o urbano? ¿Tal vez te apetece más una noche de punk? ¡Pues todo esto vas a encontrar en Tréboa Sonora, así que no te quedes sin tus entradas!

Tardeo PicaPop

Cartel del Tardeo PicaPop de la sala Pelícano Cedida

El sábado 3 a las 18:30 horas la sala Pelícano traerá una nueva edición del Tardeo PicaPop a la ciudad herculina.

Los mayores éxitos de los 90 y 2000 volverán a sonar hasta las 23:30 horas, prometiendo una jornada de tardeo inigualable de buena música, baile y muchas sorpresas más.

Espectáculo En mi cabeza sonaba mejor de Laura del Val

La cómica Laura del Val llega a la ciudad herculina con 'En mi cabeza sonaba mejor' Cedida

El sábado 3 a las 20:00 horas se subirá al escenario de la sede Afundación la cómica Laura del Val, quien presentará su monólogo en vivo En mi cabeza sonaba mejor, donde se mezcla identidad y sarcasmo a través de sus curiosas ocurrencias.

Un espectáculo que tiene como intención reinventarse tantas veces como haga falta. El objetivo de En mi cabeza sonaba mejor busca hacer que el público aprenda a reírse de todas esas decisiones que parecían tener sentido, pero solo en nuestra cabeza.

Ciclo Tándem

Cartel de la edición de 2026 del ciclo Tándem del Teatro Colón Cedida

Desde el sábado 3 hasta el domingo 25 el Teatro Colón acogerá un total de cuatro conciertos de artistas y grupos de diferentes lugares del mundo. Su objetivo es unir en un mismo escenario a artistas con estilos musicales opuestos.

Este fin de semana tenemos dos citas musicales: el Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco el sábado 3 y Chiharrón y Sara Zozaya el domingo 4.

Espectáculo Fiesta en la Granja - Tributo Musical

Cartel del tributo musical a 'La Fiesta en La Granja' Cedida

El sábado 3 a las 17:00 y 19:00 horas tendrá lugar el Tributo Musical a la Fiesta en La Granja en el Teatro Salesianos, donde los más pequeños de la familia podrán disfrutar en vivo de las canciones del gran éxito infantil.

Mi Mercado

Cartel de la edición de otoño de 'Mi Mercado' Cedida

El domingo 4 desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas se podrá disfrutar de la iniciativa de la artesana Alicia González, Mi Mercado, una propuesta de mercadillo que será instalado en el Círculo de Artesanos de A Coruña.

Será una jornada completa en la que se ofrecerá una gran variedad de productos artesanales de 15 artesanos y pequeños creadores.

Mestizo: Sport Club - SON&MAR

Cartel del evento Mestizo: Sport Club SON&MAR

El domingo 4 desde las 11:00 hasta las 23:00 horas el Muelle de Batería acogerá un evento ideal para los amantes del deporte: Mestizo Sport Club, una fiesta 'deportiva' que combina música y actividades para mover el cuerpo.

A lo largo de toda la jornada un DJ se encargará de animar el ambiente con la mejor música, mientras los asistentes disfrutarán de pilates, yoga, boxeo y hasta spinning. Para completar esta jornada, habrá incluida una zona de gastronomía con coctelería, cafés especiales, matcha y propuestas dulces y saladas.

XX Carrera Popular Coruña 10

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Popular 10 Cedida

El domingo 4 a las 10:00 horas tendrá lugar en pleno centro de A Coruña la décima edición de la Carrera Popular Coruña 10, una prueba atlética con un circuito urbano de 10 kilómetros.

Al finalizar la prueba se podrá disfrutar de grandes premios en metálico.

Espectáculo de CantaJuego - Yo quiero ser...

Cartel del nuevo espectáculo de CantaJuego que llegará este octubre a la ciudad herculina Cedida

El domingo 4 tendrá lugar uno de los espectáculos infantiles más esperados del mes. Tendrá dos sesiones diferentes, una a las 12:30 horas y otra a las 17:00 horas, en las que CantaJuego llenará de música, risas y juegos el escenario del Palacio de la Ópera.

No te pierdas este emocionante espectáculo en el que CantaJuego invita a los más pequeños de la familia a jugar a qué serán de mayores con su nuevo espectáculo Yo quiero ser...

Una experiencia musical vibrante y creativa que hará disfrutar a toda la familia. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!