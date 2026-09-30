Estos son los grandes conciertos y eventos que llenarán A Coruña durante el mes de octubre 2026 Quincemil

Estos son los grandes conciertos y eventos que llenarán A Coruña durante el mes de octubre 2026

El décimo mes del año estrena la temporada de otoño en la ciudad herculina con un amplio repertorio de eventos para todos los públicos. Seguiremos disfrutando de las citas que SON&MAR ha puesto en nuestra ciudad, entre ellas la fiesta Equis o la Bresh XXL. Además, también habrá una doble jornada de la Wake Up! Weekend que se celebrará entre la sala Pelícano y el Muelle de Batería.

Otros grandes eventos de estas semanas incluyen la carrera popular inclusiva y solidaria ENKI, el Rallye Rías Altas Histórico, un nuevo show de CantaJuego y un gran repertorio de humoristas que incluyen a Laura del Val, Maru Candel, Andreu Casanova, Led Varela y JJ Vaquero.

Grandes conciertos de octubre

Tanxugueiras. Raúl Béjar - Santa Mónica Films

El jueves 1 a las 20:30 horas abrimos el mes de grandes conciertos con una cita musical inédita de Sílvia Pérez Cruz en el Palacio de la Ópera como parte del ciclo de conciertos A Coruña Live XPerience. Tras colaboraciones tan destacadas como La Rumba del Perdón junto a ROSALÍA y Estrella Morente, la artista de Cataluña llega al Palacio de la Ópera con su espectáculo Canciones Sola.

El viernes 2 continuamos celebrando el ciclo A Coruña Live XPerience con un concierto a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera de Zucchero, una de las voces más icónicas del rock blues italiano. En este año 2026, Zucchero se embarca en la Overdose d'Amore Gold Tour, una ambiciosa gira mundial en la que el artista celebrará sobre los escenarios sus 25 años de carrera musical.

El sábado 3 a las 21:00 horas la sala Inn Club acogerá el espectáculo en vivo de Sofía Ellar, cantautora española nacida en Reino Unido y afincada en Madrid. Este 2026 inicia por todo lo alto su gira nacional Ellarte de Cantar. Con esta nueva gira por España, Sofía Ellar se aventura a presentar en vivo las canciones de su cuarto disco, ELLAR.

El sábado 3 a las 21:00 horas el cantautor español Antonio Orozco regresa al Coliseum tras su exitoso Sold Out del año pasado. Seguirá celebrando sus 25 años de trayectoria, pero en esta ocasión pondrá el foco sobre su público, a quien le dedica esta nueva etapa musical con La gira de tu vida.

El viernes 9 a las 20:00 horas aterriza Leoni Torres en la sala Pelícano, donde protagonizará un emocionante espectáculo en directo como parte de su tour de 2026 por Europa: Gracias Por Tanto. Su próxima parada en la ciudad herculina promete ser un gran show donde sus mayores fans se darán cita para cantar, bailar y disfrutar de una noche llena éxitos como Para Que Un Día Vuelvas, Las Cosas Que Te Pido y Toda una vida.

El viernes 16 a las 20:30 horas, con entradas completamente agotadas, y sábado 17 a las 21:00 horas actuará en la sala Pelícano uno de los grupos indie españoles más aclamados de la historia: Love of Lesbian. El grupo celebra sus 25 años de trayectoria musical con su gira de despedida El Último Verso, con la que anuncian que se retirarán de los escenarios durante un tiempo indefinido.

El jueves 17 a las 21:00 horas en el Coliseum podremos disfrutar de una de las citas más especiales de O Cuarto Tour de las Tanxugueiras, pues será la única parada que harán en Galicia. Este icónico trío de folclore gallego celebra sus 10 años de trayectoria musical viajando por toda España con O Cuarto Tour.

El viernes 25 a las 19:00 horas será el turno de Julio Iglesias Jr. de subirse al escenario del Palacio de la Ópera para darle voz a los grandes clásicos atemporales de su padre como parte de su World Tour. Un show ideal para vivir, sentir y escuchar las canciones del gran Julio Iglesias recreadas por su seguidor más fiel.

El sábado 31 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera uno de los nombres más icónicos del rock español: Fito & Fitipaldis, quien regresa con un recorrido por teatros y auditorios de su ya conocido Aullidos Tour. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la faceta más íntima de Fito & Fitipaldis.

El sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar del último gran concierto del mes en el Auditorio Gaviota de PALEXCO. El artista invitado será Vicente Amigo, quien viene a celebrar junto a la ciudad herculina sus 40 años de trayectoria musical. La guitarra flamenca se convertirá en la protagonista de esta velada tan especial de uno de los guitarristas más influyentes del mundo.

2 de octubre: Fiesta Equis - SON&MAR

Cartel de la fiesta Equis SON&MAR

El viernes 2 desde las 20:00 horas el Muelle de Batería se convertirá en el epicentro de las nuevas tendencias musicales y el mejor ambiente gracias a la fiesta Equis y su ambiciosa edición F***ME.

Los artistas Juana Martínez, DJ Sistema y Pau Llovera serán los encargados de animar el ambiente hasta altas horas de la noche. ¡Y eso no es todo! Pues Equis viene cargado de sorpresas para todos sus invitados. ¿Quieres conocerlas? ¡Entonces consigue tus entradas antes de que se acaben!

2 y 3 de octubre: Rallye Rías Altas Histórico

Cartel de la edición de 2026 del Rallye de Rías Altas Cedida

El viernes 2 y sábado 3 damos inicio al décimo mes del año con la celebración de una nueva edición del Rallye Rías Altas Histórico, un evento deportivo para los amantes del motor.

La distancia total del recorrido será de 336,55 kilómetros, los cuales estarán divididos en 8 tramos cronometrados, 116,132 kilómetros cronometrados y 2 etapas.

Viernes, 2 de octubre

De 10:30 a 15:30 horas - Verificaciones técnicas en el polígono La Marina O Parrote

- Verificaciones técnicas en el polígono La Marina O Parrote 18:00 horas - Ceremonia de salida en la Plaza de María Pita

Sábado, 3 de octubre

08:30 horas - Salida del primer participante del rallye en la zona asistencias de Piadela

- Salida del primer participante del rallye en la zona asistencias de Piadela 20:00 horas - Fin del rallye en Plaza de María Pita

- Fin del rallye en Plaza de María Pita 20:45 horas - Entrega de trofeos

3 de octubre: Tréboa Sonora - SON&MAR

El festival gallego Tréboa Sonora llega a la ciudad herculina este octubre SON&MAR

El sábado 3 desde las 18:00 horas nos espera una fiesta 100% gallega en el Muelle de Batería. Tréboa Sonora pronostica una noche llena de temazos con las actuaciones en vivo de The Rapants, Galician Army, LG1DO, Fran da Pedreira, Monoulious Dop y Kike Varela, cinco artistas de diferentes géneros y un DJ que representan la escena musical gallega.

¿Te gusta el verbeneo? ¿Eres más de electrónica o urbano? ¿Tal vez te apetece más una noche de punk? ¡Pues todo esto vas a encontrar en Tréboa Sonora, así que no te quedes sin tus entradas!

3 de octubre: Espectáculo En mi cabeza sonaba mejor de Laura del Val

La cómica Laura del Val llega a la ciudad herculina con 'En mi cabeza sonaba mejor' Cedida

El sábado 3 a las 20:00 horas se subirá al escenario de la sede Afundación la cómica Laura del Val, quien presentará su monólogo en vivo En mi cabeza sonaba mejor, donde se mezcla identidad y sarcasmo a través de sus curiosas ocurrencias.

Un espectáculo que tiene como intención reinventarse tantas veces como haga falta. El objetivo de En mi cabeza sonaba mejor busca hacer que el público aprenda a reírse de todas esas decisiones que parecían tener sentido, pero solo en nuestra cabeza.

Del 3 al 7 de octubre: Fiestas de la Virgen del Rosario

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de la Vigen del Rosario Cedida

Desde el sábado 3 hasta el miércoles 7 se celebrarán las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, la patrona de la ciudad herculina.

Este fin de semana darán inicio los eventos que culminarán el miércoles 7, marcado en los calendarios como día festivo para todos los ciudadanos de A Coruña.

Sábado, 3 de octubre

13:30 horas en la plaza de María Pita- Actuación de Komando Kombate

17:30 horas en la plaza de la Constitución - Actuación de Makarrugas

19:45 horas plaza de la Constitución - Os Coribantes

21:30 horas en Porta de Aires - Concierto de Nacha Pop y Rafa Sánchez

Domingo, 4 de octubre

10:00 horas en Ciudad Deportiva de A Torre - Sporting Ciudad y el Deportivo Ciudad

13:30 horas en Porta de Aires - Dúo Callos Gratis

Martes, 6 de octubre

Todos los eventos en Plaza da Fariña

19:00 horas - Amizades

20:00 horas - Lectura del pregón

20:30 horas - Dúo Xilo e Carlos

21:45 horas - Sin Secretos

23:15 horas - Malditos Pendejos

00:30 horas - DJ Ayman

Miércoles, 7 de octubre

10:00 horas - Alboradas y dianas a cargo de ACD Eidos

11:00 horas en la Plaza de la Constitución - Banda Municipal de A Coruña

12:00 horas en la plaza de Fariña - Misa solemne, pulpeira y churrascada

13:00 horas - Os Revenidos

14:45 horas - Broken Peach

17:00 horas - Cuentacuentos musical Os Rizos de Lía

18:00 horas - Salida de la Procesión

19:00 horas - Indiegentes

Del 3 al 25 de octubre: Ciclo Tándem

Cartel de la edición de 2026 del ciclo Tándem del Teatro Colón Cedida

Desde el sábado 3 hasta el domingo 25 el Teatro Colón acogerá un total de cuatro conciertos de artistas y grupos de diferentes lugares del mundo. Su objetivo es unir en un mismo escenario a artistas con estilos musicales opuestos:

Sábado 3 - Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco

- Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco Domingo 4 - Chicharrón + Sara Zozaya

- Chicharrón + Sara Zozaya Domingo 18 - Mercedes Peón + Clara Peya

- Mercedes Peón + Clara Peya Domingo 25 - A Pedreira + Beautify Junkyards

4 de octubre: Mestizo: Sport Club - SON&MAR

Cartel del evento Mestizo: Sport Club SON&MAR

El domingo 4 desde las 11:00 hasta las 23:00 horas el Muelle de Batería acogerá un evento ideal para los amantes del deporte: Mestizo Sport Club, una fiesta 'deportiva' que combina música y actividades para mover el cuerpo.

A lo largo de toda la jornada un DJ se encargará de animar el ambiente con la mejor música, mientras los asistentes disfrutarán de pilates, yoga, boxeo y hasta spinning. Para completar esta jornada, habrá incluida una zona de gastronomía con coctelería, cafés especiales, matcha y propuestas dulces y saladas.

4 de octubre: XX Carrera Popular Coruña 10

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Popular 10 Cedida

El domingo 4 a las 10:00 horas tendrá lugar en pleno centro de A Coruña la décima edición de la Carrera Popular Coruña 10, una prueba atlética con un circuito urbano de 10 kilómetros.

Al finalizar la prueba se podrá disfrutar de grandes premios en metálico.

4 de octubre: Espectáculo de CantaJuego - Yo quiero ser...

Cartel del nuevo espectáculo de CantaJuego que llegará este octubre a la ciudad herculina Cedida

El domingo 4 tendrá lugar uno de los espectáculos infantiles más esperados del mes. Tendrá dos sesiones diferentes, una a las 12:30 horas y otra a las 17:00 horas, en las que CantaJuego llenará de música, risas y juegos el escenario del Palacio de la Ópera.

No te pierdas este emocionante espectáculo en el que CantaJuego invita a los más pequeños de la familia a jugar a qué serán de mayores con su nuevo espectáculo Yo quiero ser...

Una experiencia musical vibrante y creativa que hará disfrutar a toda la familia. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

8 de octubre: Espectáculo Popular de Led Varela

Cartel del show 'Popular' del cómico Led Varela Cedida

El jueves 8 a las 20:00 horas será el turno del comediante uruguayo-venezolano Led Varela de presentarse en el Auditorio de la Sede Afundación para presentar su espectáculo Popular.

Una auténtica leyenda viva del stand-up y la comedia en español que destaca por su estilo de humor agudo y observacional.

Tras haber pasado por la televisión como host y guionista y haber fundado su propio pódcast (Bla Bla Pódcast), Led Varela se embarca en una gira internacional por teatros de todo el mundo. ¡Un show irrepetible!

8, 9 y 10 de octubre: Espectáculo Un matrimonio sin filtros de Javier Veiga

Cartel del espectáculo de Javier Veiga 'Un matrimonio sin filtros' Cedida

El jueves 8, viernes 9 y sábado 10 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Colón la obra de Javier Veiga bautizada como Un matrimonio sin filtros.

Esta obra teatral viaja entre el drama y el humor, retratando sobre el escenario la vida de un matrimonio, Marga y Jaime, que está a punto de divorciarse tras 15 años juntos. Sin embargo, hay un problema: ¿quién se queda con la casa?

Un espectáculo reflexivo que hace hincapié en todo aquello que no se ve dentro de las relaciones.

9 de octubre: Fiesta Bresh XXL - SON&MAR

Cartel de la fiesta Bresh XXL SON&MAR

El viernes 9 se celebrará en el Muelle de Batería la fiesta Bresh XXL, una edición especial de la 'fiesta más linda del mundo', donde se podrá disfrutar del mejor repertorio musical (reggaetón, pop, cumbia, electrónica, etc.) con un buen ambiente y presencia de famosos y personas relevantes dentro del mundo de las redes sociales.

Y eso no es todo, pues la fiesta Bresh XXL del ciclo de eventos de SON&MAR no podía quedarse atrás. A lo largo de la noche se podrá disfrutar de una serie de actuaciones sorpresa que dejarán asombrados a todos los asistentes.

¿Quieres pasar una noche única? ¡Entonces no te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

9 de octubre: I Milla Andrés Díaz

Cartel de la edición de 2026 de la I Milla Andrés Díaz Cedida

El viernes 9 a partir de las 19:00 horas se celebrará la primera edición de la Milla Andrés Díaz, un evento deportivo en homenaje a Andrés Díaz, gran referente del mediofondo español.

El evento combinará varias pruebas, como la Milla Popular (19:40 horas), destinada a la categoría adulta y con un trazado de 1.609; la Milla Vintage (19:55 horas), en la que Andrés Díaz correrá junto a compañeros y atletas de su época; y diferentes pruebas de la élite femenina y masculina.

10 de octubre: One Dance 'Edición Tardeo' - SON&MAR

La edició tardeo de One Dance llega al Muelle de Batería SON&MAR

El sábado 10 el Muelle de Batería herculino se convierte en el punto de encuentro de los amantes de la música de las décadas de los 90, 2000 y 2020 de la mano de tres grandes artistas: Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo.

La fiesta One Dance presenta su Edición Tardeo por todo lo alto con una sesión de 18:00 a 23:00 horas en la que no podrá faltar ningún amante de la buena música.

10 y 11 de octubre: Wake Up! Festival - SON&MAR

Wake Up! Weekend se celebrará el segundo fin de semana de octubre SON&MAR

El sábado 10 y el domingo 11 regresa la fiesta electrónica más grande de toda Galicia: la Wake Up!, pero en formato Weekend. Y es que en esta ocasión podremos disfrutar de este evento en dos localizaciones diferentes en un solo fin de semana.

El sábado 10 inauguraremos la Wake Up en la sala Pelícano, mientras que el domingo 11 trasladaremos esta fiesta al Muelle de Batería con motivo de la celebración del ciclo de eventos SON&MAR.

Esta edición estará dedicada al mejor sonido del tech house y el techno de la mano de artistas nacionales e internacionales como Franky Rizardo, Mau P, Nic Fanciulli, Toman, Cristina Lazic, Caste y Santiso.

17 de octubre: XIII Carrera ENKI

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera ENKI Cedida

El sábado 17 tendrá lugar uno de los eventos deportivos más grandes del mes de octubre: la décimo tercera edición de la Carrera ENKI, la prueba atlética popular y solidaria de la ciudad herculina, organizada por la Fundación Abrente.

El recorrido de la Carrera ENKI consiste en 2,5 kilómetros en total con obstáculos adaptados a todo tipo de discapacidades, permitiendo el uso de productos de apoyo como sillas de ruedas, handbikes y andadores. Además, ninguno de los obstáculos serán obligatorios y a lo largo de toda la carrera se dispondrá de la ayuda de personal voluntario.

La Carrera ENKI es mucho más que una simple iniciativa solidaria. Es un evento que pretende reunir a toda la ciudadanía bajo un mismo objetivo. Durante todo el recorrido habrá disponibles puestos de pintacaras, una fiesta de la espuma... ¡Y muchísimas más sorpresas!

17 de octubre: Monólogo de Maru Candel

La humorista sevillana Maru Candel llega el mes de octubre a la ciudad herculina Cedida

El sábado 17 a las 20:00 horas en el Auditorio de Sede Afundación podremos disfrutar del monólogo de la humorista Maru Candel, quien llega con su cuarta temporada de espectáculos para protagonizar un show de stand up lleno de música e improvisación.

Desde los monólogos S.O.S, pasando por Mandarinas, amor en gajos y terminando con sus apariciones en Comedy Central y Las Noches del Club de la Comedia.

¡Maru Candel es inigualable! Para saber por qué, te invitamos a que acudas a disfrutar de su monólogo en vivo. Te prometemos que no te vas a arrepentir.

17 de octubre: El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

El espectáculo 'El lago de los cisnes' regresa al Palacio de la Ópera Cedida

El sábado 17 a las 20:30 horas el Palacio de la Ópera acogerá, un año más, la representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk, una versión emocionante, vibrante e increíble que dejará asombrada a toda la familia.

Una parte del precio de la entrada irá destinado a los fondos económicos de UNICEF para apoyar a Ucrania.

Del 22 al 24 de octubre: Representación de Tosca de Giacomo Puccini

Cartel de la ópera 'Tosca' que será representada este octubre en A Coruña Cedida

El jueves 22, viernes 23 y sábado 24 tenemos cita a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera con la obra de Tosca, conocida por su gran éxito en Roma desde su estreno debido a su intensa temática de amor, pasión, poder y tragedia.

La representación de esta ópera contará también con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por Paul-Émile Fourny. La figura de Tosca estará representada por Miren Urbieta Vega, mientras que la de Angelotti será Javier Agudo.

23 de octubre: Espectáculo Tinder Sorpresa de Andreu Casanova

El espectáculo 'Tinder Sorpresa' aterriza en la ciudad herculina este octubre Cedida

El viernes 23 a las 20:00 horas en el Auditorio de Sede Afundación aterriza el cómico Andreu Casanova con Tinder Sorpresa, un exitoso show que ya se ha ganado a más de 200.000 espectadores a lo largo de toda España.

En este espectáculo, Andreu resolverá las cuestiones más actuales del ligoteo virtual a través de sus anécdotas más picantes y divertidas.

No te lo pienses más y ve a disfrutar en directo de las ocurrencias de Andreu Casanova en compañía de tu pareja, amigos o familia.

23 de octubre: AgoraSón 2026

Cartel de la edición de 2026 de AgoraSón Cedida

El viernes 23 a las 21:00 horas, con motivo del Día de la Biblioteca, se celebrará una nueva edición de AgoraSón en el Auditorio del Centro Ágora de la ciudad herculina.

En esta ocasión podremos disfrutar de la música en directo de A Banda da Loba, destacado grupo femenino gallego que mezcla pop, blues, rock y folk; junto a Icía Varela y Haruna Chatani, las pandereteras que unen cultura gallega y japonesa a través de este instrumento.

24 de octubre: Espectáculo 'Vaquero' de JJ Vaquero

JJ Vaquero llega con su show 'Vaquero' a la ciudad herculina Cedida

El sábado 24 a las 20:00 horas será el turno de JJ Vaquero de presentar su show Vaquero sobre el escenario del Teatro Colón.

En este espectáculo, el humorista se pone su mejor traje de 'vaquero' para encarnar un monólogo personal y único que cambia cada día. Para hacer de esta experiencia algo inolvidable, se apoyará en medios audiovisuales y la presencia del guitarrista Carlos Martín 'Catos', quien pondrá la nota musical a su actuación.

Un show que eleva la comedia mucho más allá de lo que podrías llegar a imaginar. ¡No te lo pierdas!

25 de octubre: El Gran Show del Rey León

'El Gran Show del Rey León' aterriza en A Coruña Cedida

El domingo 25 a las 17:00 horas podremos disfrutar en PALEXCO de uno de los espectáculos más ambiciosos de toda España: El Gran Show del Rey León, el cual cuenta con un elenco de más de 26 personas.

Un musical diferente para disfrutar con familia o amigos en el que recordaremos los éxitos musicales —y descubriremos otros nuevos— que marcaron a varias generaciones.

16 y 17 de octubre: Espectáculo Escándalo en Redacción

Cartel del nuevo espectáculo 'Escándalo en Redacción' que llega en octubre a A Coruña Cedida

El viernes 16 a las 21:00 horas y el sábado 17 a las 20:30 horas llega al Teatro Afundación el espectáculo en vivo Escándalo en Redacción, de los creadores del exitoso show Escándalo en Palacio y la obra de teatro 1888. Señorita Julia.

Los protagonistas de esta obra son Clara Beltrán y Tomás Chamorro, quienes deciden fundar su propio medio digital independiente. Para tratar de vender la idea de que son un equipo de redacción completo, inventan una gran cantidad de identidades.

Una comedia teatral ágil y sofisticada que critica el problema actual del periodismo y su credibilidad. ¡No te lo pierdas!