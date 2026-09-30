Piezas de coleccionismoa la venta en anteriores ediciones de la 'Feria Devuelta' en Sada (A Coruña).jpg Facebook DeVuelta Sada

Gran mercadillo de coleccionismo con más de 1.000 m2 y entrada gratis: vinilos, decoración, juguetes y más

Si eres un amante de lo antiguo y de los objetos con historia, estás de suerte. A principios de noviembre, Sada (A Coruña) acogerá una feria de coleccionismo perfecta para descubrir auténticos tesoros con los que revivir la nostalgia de los años 80 y 90.

La entrada para acceder al evento será totalmente gratuita, así que solo tendrás que marcar la fecha en tu calendario y acercarte hasta Sada. La feria se celebrará en el Edificio La Sociedad, calle de la Playa, 1, donde podrás disfrutar con la gran variedad de objetos que vas a tener ante ti.

"Para celebrar todo aquello que hizo especiales a los años 80 y 90"

"¿Te acuerdas de aquella época en la que una tarde se convertía en toda una experiencia y el tiempo parecía detenerse?"

Si eres aficionado a los objetos con historia tienes una cita muy importante los próximos 7 y 8 de noviembre en Sada, municipio que volverá a convertirse en el punto de encuentro ideal para aquellas personas que disfrutan entre piezas de coleccionismo, especialmente aquellas que recuerdan a los 80 y 90.

Se trata de la Feria Devuelta, organizada por la Asociación Cultural Devuelta, que celebra su cuarta edición en el Edificio La Sociedad. El espacio contará con más de 1.000 metros cuadrados que durante todo el fin de semana estará dedicado al mundo del coleccionismo.

A lo largo de la feria habrá puestos llegados desde diferentes lugares de Galicia, con una oferta muy variada para sorprender a todos los gustos y necesidades. Te aseguramos que será muy complicado marcharse de esta feria con las manos vacías.

Entre las piezas que podrán encontrarse habrá juguetes clásicos, construcciones de Lego y Playmobil, discos de vinilo, casetes, artículos 'kitsch', cromos, videojuegos de otras generaciones, cómics, camisetas y diferentes artículos relacionados con el deporte.

Más allá de comprar piezas de antes, la Feria Devuelta ofrece la posibilidad de darse una vuelta por décadas que, seguro, muchos recuerdan con cariño. "Los objetos que hoy, cuando vuelves a verlos, te llevan directamente a un momento, a una canción, a una serie, a una habitación… a una época que nunca se fue", indica la organización en sus redes sociales.

La feria puede visitarse el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en horario de 10:00 a 20:30 horas. Sin duda, una buena excusa para acercarse hasta Sada a echar un vistazo a los puestos y hacerte con alguna que otra joya que añadir a tu colección.

"Porque algunas cosas siguen aún ahí. Simplemente estaban esperando que volviéramos a encontrarlas", finaliza la organización.