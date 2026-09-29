El mercadillo de artesanía para visitar el 4 de octubre en A Coruña: 15 puestos con joyas, comida y más

El próximo domingo, 4 de octubre, el Círculo de Artesanos de A Coruña se convertirá en un mercadillo de otoño. Mi 'Mercado', la iniciativa impulsada por la artesana Alicia González, celebra una nueva edición en la ciudad con la participación de 15 artesanos y pequeños creadores.

El mercado abrirá sus puertas en el número 36 de la calle San Andrés, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. La jornada ofrecerá al público una selección de productos originales y elaborados con mimo, con el objetivo de poner en valor el trabajo artesanal y el comercio local.

La propuesta reunirá una amplia variedad de productos, entre ellos joyería, cosmética, gafas, bolsos, alimentación y decoración, además de otras creaciones artesanales. Todo ello en un ambiente pensado para descubrir nuevas marcas, conocer propuestas diferentes y apoyar el talento de pequeños emprendedores y creadores.

¿Qué artesanos participarán?

@Malejy_sweet (Joyería)

Salitre hecho a mano (textil: neceseres, bolsas, fundas de libros...)

@rociogr (Bolsos)

@eltallerdemamanoel (Velas)

@livegens (Gafas de bambú y madera artesanales)

@liliana.rey.bolsos (Bolsos)

@luzymoon_jewelry (Joyería)

@xardin_das_bolboretas (textil: neceseres, bolsas, fundas de libros...)

@el.rincondelbosque (Cosmética)

@cosmeticoscies (Cosmética)

@esteirocon (Joyería)

@jerolas_oficial (Bolsos)

@srtesaniasmanuales

@jabes71 (textil: neceseres, bolsas, fundas de libros...)

@doble_g_colecciones (Joyería)

Con esta nueva convocatoria, 'Mi Mercado' continúa generando espacios de encuentro entre artesanos y público, acercando productos únicos a la ciudadanía y dando visibilidad al trabajo de pequeños negocios y proyectos creativos.