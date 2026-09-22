PreBoom, la aplicación gallega de universitarios para universitarios que conecta previas y fiestas

Una conversación durante un Erasmus en Italia fue el punto de partida de PreBoom, una nueva aplicación que busca facilitar a los jóvenes encontrar previas, fiestas y otros planes para salir.

Detrás del proyecto están Diego Martínez Pérez, de A Coruña; Carlos Espeleta Román, de Zaragoza; y Marcos Martínez Ortún, de Haro (La Rioja), tres universitarios de 21 y 22 años que se conocieron el pasado curso mientras estudiaban en el extranjero.

La idea llevaba tiempo rondando la cabeza de Marcos: crear una plataforma en la que cualquier persona pudiese publicar una previa y encontrar gente con la que salir, pero también ofrecer un escaparate para las fiestas organizadas por bares y otros locales. Faltaba, sin embargo, convertirla en una aplicación real.

"Marcos comentó que tenía desde hacía tiempo la idea de una app donde la gente pudiese subir sus previas y también las fiestas que organicen los locales, pero nunca se parara a ver si era posible ejecutarla", explica Diego. Fue entonces cuando las diferentes habilidades de los tres terminaron encajando.

Diego estudia Empresa y Tecnología y asumió buena parte del desarrollo de la aplicación, mientras que Carlos cuenta con conocimientos de posicionamiento web y redes sociales. Después de varios meses trabajando en el proyecto, este verano decidieron darle el empujón definitivo.

De una previa en un piso a una fiesta en un local

El funcionamiento de PreBoom parte de una premisa sencilla. Al registrarse, el usuario puede indicar si es un particular o un profesional, como un bar o un pub. A partir de ahí, puede crear y publicar sus propios planes.

En el caso de las previas, el anfitrión puede indicar el lugar aproximado, el número de asistentes que busca, el estilo de música, hasta qué hora durará el encuentro o dónde tienen pensado continuar después.

Los demás usuarios pueden descubrir las propuestas a través de un feed o de un mapa, consultar el perfil de quien las organiza y solicitar unirse. Si el anfitrión acepta la petición, se abre un chat privado en el que pueden concretar los últimos detalles, incluida la ubicación exacta. "Cualquiera puede publicar y, a partir de ahí, el resto de usuarios ven las previas disponibles y deciden solicitar entrar según sus gustos", resume Diego.

La aplicación es actualmente gratuita y sus creadores no contemplan introducir a corto plazo funciones de pago para los particulares. A largo plazo, quizás sí que estudien un posible modelo prémium orientado principalmente a los establecimientos.

700 descargas en solo una semana

PreBoom acaba de empezar a rodar, pero sus primeros números han sorprendido incluso a sus propios creadores. En sus primeros siete días disponible ha alcanzado alrededor de 700 descargas, muy por encima de las expectativas que manejaban antes del lanzamiento. "Ni de lejos pensaríamos que íbamos a tener 700 usuarios la primera semana", reconoce Diego.

Por ahora, el formato que mejor está funcionando son precisamente las previas organizadas por particulares. Una de ellas llegó a reunir a unas 20 personas, mientras que durante los primeros días también se organizaron encuentros en diferentes pisos.

El perfil de los usuarios explica, en buena medida, ese comportamiento. Según sus creadores, muchos son universitarios que acaban de llegar a una nueva ciudad y todavía no conocen a demasiada gente.

Los locales comienzan también a asomarse a la plataforma. Un establecimiento de Vigo, por ejemplo, ya utilizó PreBoom para anunciar una de sus fiestas.

Una aplicación que comienza en Galicia

Aunque uno de sus fundadores es coruñés y el desarrollo se está coordinando desde A Coruña, PreBoom no nace como una aplicación exclusivamente local. Su primera fase de crecimiento se está centrando en Galicia, donde sus creadores consideran que resulta más sencillo probar el funcionamiento y construir una primera comunidad de usuarios.

"La idea es llevar la aplicación a nivel nacional", explica Diego. El número de usuarios resulta especialmente importante para una plataforma cuyo funcionamiento depende de que existan suficientes personas publicando y buscando planes en cada lugar.

El objetivo pasa así por consolidarse primero en Galicia y, posteriormente, dar el salto al resto de España. En un futuro, los tres jóvenes miran incluso hacia un público que conocen especialmente bien: los estudiantes Erasmus.

La propia experiencia de sus fundadores les permitió detectar esa necesidad. "Todos estudiamos fuera y cuando estábamos de Erasmus a veces llegábamos a una ciudad y decíamos: 'queremos salir, pero dónde se sale aquí?'", recuerda.

PreBoom pretende simplificar ese proceso y evitar que la única alternativa sea buscar grupos de WhatsApp o preguntar a conocidos, incorporando perfiles públicos, valoraciones y conversaciones privadas entre los usuarios.

Seguridad y control de los contenidos

La posibilidad de que desconocidos organicen encuentros lleva aparejada también la necesidad de controlar el contenido publicado. PreBoom dispone de un sistema de reportes y moderación para detectar publicaciones que incumplan sus condiciones.

Diego explica que el sistema puede alertarles si identifica determinadas palabras en la descripción de una previa. Los responsables pueden entonces revisar el contenido desde su panel y tomar medidas.

De hecho, durante los primeros días ya tuvieron que intervenir ante una publicación inapropiada. El usuario recibió un aviso para retirar el contenido ante la posibilidad de que su cuenta fuese suspendida.

TikTok e Instagram para llegar a los universitarios

Sin una gran empresa detrás ni una elevada inversión en publicidad, las redes sociales y el boca a boca están siendo sus principales herramientas para crecer. TikTok les permite alcanzar un público amplio mediante vídeos de rápida difusión, mientras que Instagram está consiguiendo convertir mejor esas interacciones en usuarios de la aplicación.

A ello se suman los grupos universitarios y las recomendaciones entre estudiantes. "Somos tres universitarios, con los mismos problemas. Nosotros también queremos encontrar fiestas en muchos casos", explica Diego, que resume PreBoom como "una app de universitarios para universitarios".

Llegar hasta aquí, sin embargo, no fue un proceso lineal. El desarrollo pasó por meses de parón e incluso por momentos en los que sus tres creadores se plantearon abandonar la idea. El lanzamiento y las primeras 700 descargas han terminado por darles motivos para continuar. "Si nos dijesen hace nueve meses que íbamos a tener una aplicación en la que la primera semana tendría 700 descargas... Hay que intentar las cosas y seguir insistiendo", concluye Diego.

Ahora el reto está en conseguir que esa primera comunidad crezca, Galicia es solo el comienzo.