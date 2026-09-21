El encuentro se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre Shutterstock

La feria de antigüedades con sellos, radios y otras piezas de coleccionismo desde este 25 de septiembre

Si eres amante del coleccionismo y vives en Galicia, apunta los próximos 25, 26 y 27 de septiembre en tu agenda.

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. En apenas 4 días regresa a A Coruña la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, una cita que aspira a convertirse en un punto de encuentro de coleccionistas de toda Galicia.

Muebles, radios antiguas y mucho más en este mercadillo

El coleccionismo es una afición que no entiende de generaciones: une a personas de todas las edades a través de la pasión por conservar y buscar objetos de gran valor.

Pues bien, quienes quieran ampliar su colección o, simplemente, descubrir piezas únicas, tienen una cita este fin de semana en el Centro Comercial Los Rosales, que acoge la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage.

Organizado por la Asociación Cultural Ferro Vello, el encuentro se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el siguiente horario:

Viernes, 25 de septiembre: de 17:00 a 21:00 horas

Sábado, 26 de septiembre: de 10:00 a 21:00 horas

Domingo, 27 de septiembre: de 10:00 a 20:00 horas

Tras su paso por Miño y Narón, además de Betanzos, Nigrán y Vigo durante este verano, la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage llega ahora a A Coruña, con entrada libre y aparcamiento gratuito para todos los asistentes.

"Regresa la feria donde vas a poder encontrar ese objeto que llevas tiempo buscando ¿Preparados para encontrar tesoros desde el próximo viernes?", se puede leer en el perfil oficial de Facebook del Centro Comercial Los Rosales.

Al igual que en la última edición, el evento contará con numerosos puestos en los que será posible encontrar muebles antiguos, sellos, vajillas, objetos de decoración, radios y otras piezas de coleccionismo.

Durante todo el fin de semana, en el horario anteriormente indicado, vecinos de A Coruña y de otros municipios gallegos podrán acercarse al Centro Comercial Los Rosales para descubrir auténticas piezas únicas.