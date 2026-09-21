Festival Son & Mar este fin de semana en el puerto de A Coruña Cedida

Arrasa en A Coruña el ciclo Son & Mar con más de 15.000 personas en el puerto

A Coruña disfrutó de un intenso fin de semana cultural en el puerto de la mano del festival Son & Mar, que reunió a más de 15.000 personas durante sus tres jornadas.

La programación arrancó el viernes 18 de septiembre con la actuación de Gabry Ponte, una de las grandes figuras de la música dance. Durante una hora y cuarenta minutos, el DJ italiano hizo un repaso por algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria y por temas que han convertido las pistas de baile en auténticos hervideros. Entre ellos no faltó ‘Pepas’, de Farruko, que volvió a hacer vibrar al público.

El sábado, la música dance volvió a tomar el puerto coruñés con el Pica Pop, una sesión de tarde que reunió a más de 6.000 personas y que estuvo pensada para quienes crecieron al ritmo de aquellas canciones que sonaban día sí y día también en la radio. Entre los temas que no podían faltar estuvieron ‘La madre de José’ y ‘A quién le importa’.

Un tardeo que reunió a jóvenes y no tan jóvenes en el muelle de Calvo Sotelo desde las 18:00 horas, convirtiendo el recinto en una fiesta compartida entre padres, hijos y amigas.

De la música a los juegos

El domingo, la música dio paso a la diversión para los más pequeños con Mundo Juego, también dentro del ciclo Son & Mar.

El espacio que el sábado acogía una enorme pista de baile amaneció convertido en un gigantesco parque de juegos para los más pequeños. Playmobil, El Pollo Pepe, Superthings y otros clásicos infantiles tomaron el relevo de los grandes éxitos de los 80 y los 90.

Un cambio de público, de música y de ambiente para un mismo espacio. Del 'A quién le importa' y 'La madre de José' del sábado por la tarde a los juegos infantiles del domingo por la mañana. En apenas unas horas, el puerto pasó de ser territorio de los cincuentones a convertirse en un espacio pensado para que los niños pudieran disfrutar del domingo a lo grande.

El ciclo continúa con música y deporte

Los tres eventos se enmarcaron en Son&Mar, un ciclo que durante las próximas semanas seguirá llenando de música el puerto de A Coruña. La programación contempla 12 grandes citas en la ciudad hasta mediados de octubre, convirtiendo este espacio en uno de los escenarios musicales de la ciudad durante este final de verano y comienzo de otoño.

El viernes 25 de septiembre será el turno de Sacro Galicia, una propuesta de música mestiza que se celebrará en el muelle de Batería desde las 19:00 hasta las 02:00 horas. La jornada dará paso el sábado 26 a Dale Flow, con Omar Montes como uno de los grandes nombres de una cita centrada en los sonidos urbanos.

El domingo 27 llegará Orballo Cultural, una jornada dedicada a la raíz gallega y con entrada gratuita, que pondrá el broche al último fin de semana de septiembre.

Ya en octubre, Son & Mar retomará su programación el viernes 2 con Equis Events, una noche protagonizada por F***ME. El sábado 3 será el momento de Tréboa Sonora, una propuesta dedicada a la música gallega, mientras que el domingo 4 el puerto volverá a combinar ocio y deporte con Mestizo Sport Club, una jornada que reunirá actividades deportivas, sesiones de DJ y gastronomía desde las 11:00 hasta las 23:00 horas, con entrada gratuita.

La programación continuará el viernes 9 de octubre con Bresh XXL by Bacardí & Cola, una gran fiesta que se prolongará desde las 18:00 hasta las 02:00 horas. El sábado 10 llegará One Dance, un tardeo dedicado a los grandes éxitos de la música dance de los 90, los 2000 y los 2020.

El ciclo finalizará el domingo 11 de octubre con Wake Up! Weekend, una jornada dedicada a la electrónica y el house.