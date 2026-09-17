Estos son los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para pasarlo en grande Quincemil

Durante un fin de semana más, la ciudad ferrolana presentará una serie de eventos para todos los gustos. Empezaremos con la celebración del primer encuentro coral de Habaneras, bautizado como Cidade de Ferrol. Acto seguido, llegará la representación del espectáculo de zarzuela Doña Francisquita.

Paralelamente, se celebrará la fiesta de fin de Verano del barrio ferrolano Santa Mariña do Vilar, donde disfrutaremos de opciones gastronómicas y las actuaciones de Nuria Boreal y Merekumbé.

1.º Encuentro Coral de Habaneras Cidade de Ferrol

Cartel de la 1.ª edición del Encuentro de Corales de Habaneras 'Cidade de Ferrol' Cedida

El viernes 18 a las 20:00 horas el Teatro Jofre acogerá el primer Encuentro de Corales de Habaneras bajo el título Cidade de Ferrol.

Este es un evento abierto al público en el que se podrá disfrutar de las actuaciones de:

Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz (Oleiros)

Coral Polifónica Eumesa (Pontedeume)

Coral Polifónica Eixil de Cedeira (Cedeira)

Coro Diapasón (Ferrol)

La Coral Polifónica Ferrolana do Casino Ferrolano será la formación anfitriona de este encuentro.

Fiesta fin del Verano de Santa Mariña do Vilar

Cartel de la edición de 2026 de la fiesta de Sin de Verano de Santa Mariña Cedida

El sábado 19 el barrio ferrolano de Santa Mariña do Vilar celebrará una gran fiesta popular para despedir el verano por todo lo alto.

La jornada estará protagonizada por una sesión vermú de Nuria Boreal. Acto seguido, se dará paso a la comida, cuyo menú está formado por los siguientes platos:

Casera (6€)

Pulpo á feira (16€)

Paella de marisco (10€)

Churrasco con cachelos con medio criollo (15€)

Para cerrar la jornada por todo lo alto también podremos disfrutar de un concierto de Merekumbé.

Espectáculo de zarzuela Doña Francisquita

Cartel de la representación de la obra 'Doña Francisquita' en Ferrol Cedida

El viernes 19 a las 20:30 horas el Teatro Jofre volverá a ser el punto de encuentro de la música y la cultura ferrolana.

En esta ocasión, podremos disfrutar de la representación de Doña Francisquita, una obra maestra de la zarzuela ambientada en el Madrid romántico del siglo XIX, donde se darán una serie de enredos amorosos y malentendidos.