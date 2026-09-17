El mercadillo solidario con artículos de moda el 26 y 27 de septiembre de 10:00 a 21:00 horas a 10 minutos de A Coruña

El mercadillo se situará en el bajo de la Asociación Nova Cultural Terceira Idade da Barcala, Cambre (A Coruña) Shutterstock

La Asociación Nova Cultural Terceira Idade da Barcala, con la colaboración del Concello de Cambre, Anaó Fashion Consulting Office y Chissio, organiza los días 26 y 27 de septiembre un mercadillo solidario que tiene como objetivo apoyar la investigación contra el cáncer de páncreas.

Lo recaudado durante estos dos días de mercadillo se destinará a la investigación contra este cáncer y al desarrollo de actividades sociales, culturales y de envejecimiento activo para las personas mayores.

Mercadillo solidario en A Barcala

A Barcala acogerá los próximos 26 y 27 de septiembre un mercadillo solidario organizado por la Asociación Nova Cultural Terceira Idade da Barcala, el concello de Cambre, Anaó Fashion Consulting Office y Chissio.

La iniciativa combina moda y solidaridad y pretende conseguir un doble objetivo: contribuir a la investigación contra el cáncer de páncreas y apoyar las actividades que la asociación desarrolla durante todo el año para las personas mayores.

Si quieres formar parte de esta actividad, no dudes en pasarte por el local social de la Asociación Nova Cultural Terceira Idade da Barcala, situada en la rúa Río Barcés, 7, bajo, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Aquí podrás encontrar diferentes productos procedentes de proyectos y colecciones de Anaó Fashion Consulting Office y Chissio, en una propuesta con la que se busca poner la moda al servicio de una iniciativa de carácter social y solidario. Sin duda, es una oportunidad perfecta para adquirir productos de calidad y, al mismo tiempo, apoyar a terminar con esta grave enfermedad.

La recaudación obtenida se distribuirá entre dos finalidades. Por un lado, irá destinada a respaldar proyectos de investigación relacionados con el cáncer de páncreas. Entre ellos, se encuentra el estudio de factores genéticos que pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad, así como su análisis molecular y biológico, a través de GITEAD, dirigido por el catedrático Enrique Domínguez, de la Fundación IDIS.

La otra parte de los fondos se dedicará a las actividades impulsadas por la Asociación Nova Cultural Terceira Idade da Barcala. Se trata de programas de carácter social y cultural y propuestas relacionadas con el envejecimiento activo, que buscan fomentar la participación, la convivencia y el bienestar de las personas mayores.

No dudes en acercarte a este mercadillo para conseguir alguna prenda de moda que se ajuste a tus preferencias y gustos, y al mismo tiempo contribuir a ayudar a la investigación contra uno de los cánceres más letales y agresivos que existen.