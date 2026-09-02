La Torre de Hércules, en A Coruña, despide el verano con recreaciones históricas, teatro y divulgación

La Torre de Hércules se prepara para despedir el verano con un fin de semana repleto de actividades culturales y divulgativas. El Ayuntamiento de A Coruña ha programado para los días 5 y 6 de septiembre diferentes propuestas gratuitas que permitirán acercarse a la historia del monumento y de su entorno a través de recreaciones históricas, teatro, talleres y actividades para todos los públicos.

El sábado 5 de septiembre estará especialmente dedicado al pasado romano de A Coruña con la celebración de Ave Crunia, una jornada de recreación histórica en la que participarán las asociaciones Royal Green Jackets y Gallaecia Viva. Las actividades se desarrollarán de 11:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Royal Green Jackets contará con una docena de recreadores que instalarán un campamento militar romano junto a la Torre. Entre las propuestas habrá una 'Escuela de pequeños legionarios', rondas de legionarios, un fotocol y diferentes representaciones, como la escolta de un senador romano o el apresamiento de un prisionero castreño.

Por su parte, Gallaecia Viva reunirá a 22 recreadores y centrará su propuesta en la vida civil de la época romana. Para ello instalará una estructura a modo de tabernae, en la que se mostrarán diferentes aspectos de la vida cotidiana en Roma mediante pequeñas teatralizaciones, talleres de juegos romanos y actividades de divulgación.

La jornada incluirá también combates de gladiadores, ceremonias religiosas y desfiles civiles, además de demostraciones relacionadas con la escuela grecolatina, la fragua histórica, la cocina romana o el funcionamiento del telar vertical. También habrá exhibiciones de armamento romano, microteatro y actividades dedicadas a explicar la gladiatura.

Teatro junto a la Torre de Hércules

El sábado también habrá espacio para el teatro. A las 17:00 horas, Noite Bohemia ofrecerá una ruta teatralizada por la rampa de la Torre de Hércules en la que los asistentes podrán recorrer la historia del monumento, desde su origen romano hasta el siglo XXI, a través de diferentes personajes.

La programación continuará a las 21:00 horas con la representación de Edipo rey, de Sófocles, a los pies de la Torre. Se trata de una adaptación de Noite Bohemia que recibió el segundo premio de tragedia griega en el XVII Concurso Nacional de Teatro Grecolatino de Mérida y que obtuvo siete candidaturas en los XI Premios Escenamateur Juan Mayorga de las Artes Escénicas.

Viaje al Siglo de Oro el domingo

Las actividades continuarán el domingo 6 de septiembre, de 11:30 a 14:00 horas, con una nueva recreación histórica de Royal Green Jackets. En esta ocasión, el público viajará varios siglos hacia adelante para conocer la época del Siglo de Oro y los Tercios de Flandes.

La asociación instalará un campamento histórico y contará con recreadores caracterizados con los uniformes de la época. La actividad permitirá conocer de forma divulgativa cómo se organizaban los tercios, cuál era la indumentaria de sus soldados y cómo era la vida cotidiana de los militares durante este periodo.

Con esta programación, el Ayuntamiento busca combinar patrimonio, historia y ocio en uno de los principales símbolos de A Coruña, aprovechando el entorno de la Torre de Hércules como escenario para acercar distintas etapas históricas al público durante el último fin de semana del verano.