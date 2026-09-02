Los grandes eventos de septiembre 2026 en Ferrol que le dicen adiós al verano Quincemil

Tras un mes de agosto marcado por conciertos gratuitos, festivales de música y eventos deportivos de gran relevancia con motivo de las fiestas de San Ramón, la ciudad de Ferrol baja el ritmo de sus eventos para despedirse del verano de 2026.

Como gran evento del mes tendremos la celebración de las Meninas de Canido a inicios de septiembre, un festival cultural y artístico que convertirá el Parque Antón Varela del barrio de Canido en el epicentro de la pintura, ilustración, música, cultura y gastronomía.

1, 2 y 3 de septiembre: Talleres Infantiles de Verano en Exponav

La Fundación Exponav abre al público sus talleres infantiles Funfación Exponav

El martes 1, miércoles 2 y jueves 3 se podrá visitar la Fundación Exponav para asistir a sus talleres infantiles gratuitos de finales de verano.

Esta iniciativa, destinada a pequeños de 6 a 11 años, tiene como objetivo acercar el mundo naval a los niños de una manera cercana y divertida.

Los talleres que hay disponibles son los siguientes:

Martes 1 de 12:00 a 13:30 horas - Pantógrafo DIY. Taller de creación de su propio pantógrafo, objeto que sirve para copiar dibujos a distinta escala

Taller de creación de su propio pantógrafo, objeto que sirve para copiar dibujos a distinta escala Miércoles 2 de 12:00 a 13:30 horas- ¡Izad las velas! Taller de creación de bandera náutica

Taller de creación de bandera náutica Jueves 3 de 10:30 a 13:30 horas - Banco de peces. Taller de creación de guirnalda con motivos marinos

4, 5 y 6 de septiembre: Meninas de Canido

Cartel de la edición de 2026 de las Meninas de Canido Cedida

El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 tendrá lugar una nueva edición de las Meninas de Canido, un festival cultural y artístico que pone el broche de oro a la programación de las fiestas de San Ramón de la ciudad ferrolana.

A lo largo de estos tres días, el Parque de Antón Varela del barrio de Canido se convertirá en el epicentro de la pintura, ilustración, música, cultura, gastronomía y actividades para todo tipo de públicos.

La gran novedad de este año viene de la mano del Torneo 3x3 Meninas de Canido, un evento de baloncesto femenino en el que se darán cita diferentes figuras nacionales e internacionales, entre ellas Natalia Rodríguez (Baxi), Jori Davis (Uni Ferrol) o la finlandesa Taru Tuukanen.

La programación completa de las Meninas de Canido:

Intervenciones artísticas de pintores, muralistas, creadores urbanos e ilustradores

e Participación de Alex, Alina Richart, Ana Corazón, Aurora Campbell, Vuelco, Carmen Martin, Carola Bouza, Edu Atman, Sezo, Eva Casais, Toni Espinar, Gon Alonso, Rojo, Teresa Irisarri, Poch, Maryi Malca, Nauni, Pastron#7, Sfhir, Rapela, Špela Trobec, Tutu Sousa, Uri Kthr, Mohammad Hosseinzadeh, Olivia Perezminguez, Antone, Lucia Debuxa, Häcko Cräne y Fer Patiño.

Conciertos, ponencias y propuestas culturales

Mercado creativo y puestos gastronómicos

I Torneo 3x3 de baloncesto , con la participación de La Eterna Juventud Finlandia 3x3, Las Rozas 3x3, Vigo 3x3, Hoops Eume, Team Wevolv, CB Sa Indioteria, Titans Adareva y MDC 3x3

, con la participación de La Eterna Juventud Finlandia 3x3, Las Rozas 3x3, Vigo 3x3, Hoops Eume, Team Wevolv, CB Sa Indioteria, Titans Adareva y MDC 3x3 Espacio infantil Meninas de Canido Kids , organizado en colaboración con La Guagua

, organizado en colaboración con La Guagua Talleres infantiles de creación de marcapáginas, pintado de figuritas y elaboración de llaveros

de marcapáginas, pintado de figuritas y elaboración de llaveros Búsqueda del tesoro y fiesta Holi

11 de septiembre: Carrera Nocturna Corre por Ferrol

Cartel de la edición de 2026 Carrera Nocturna Corre por Ferrol Cedida

El viernes 11 se celebrará la 13.ª edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol, una prueba atlética que tendrá como lugar de salida y llegada al plaza de Armas.

La carrera dará inicio alrededor de las 21:30 horas y consistirá en un recorrido intermedio entre 50 y 200 metros. Esta distancia variará dependiendo de las edades de los participantes.

12 y 13 de septiembre: Fiestas de Santa Uxía de Mandiá

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Santa Uxía de Mandiá Cedida

El sábado 12 y el domingo 13 arrancarán las fiestas de Santa Uxía en el barrio ferrolano de Mandiá. Serán dos días completos de conciertos, pasacalles y sesiones vermú dedicadas a los vecinos y visitantes.

La programación completa de las fiestas de Santa Uxía de Mandiá:

Sábado, 12 de septiembre

08:00 horas - Dianas y alboradas

09:00 horas - Pasacalles con gaiteiros

13:00 horas - Misa solemne en honor a la Santa amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá

14:30 horas - Sesión vermú a cargo de D'Vicio

22:00 horas - Verbena con Unión y Fuerza

Domingo, 13 de septiembre