La calle San Juan de A Coruña celebra su Carnaval de Verano para despedir la temporada

El Carnaval no es solo cosa del invierno. En A Coruña hay quienes esperan hasta el final del verano para volver a sacar los disfraces a la calle. Es el caso de la calle San Juan, que el próximo domingo 13 de septiembre celebrará una nueva edición de su particular Carnaval de Verano, una cita que alcanza ya su octava edición y que se ha convertido en una tradición para despedir la temporada estival.

Los locales San Xoan, Compinche, El Huevito, Costela District, O Furancho Arte Bar y Ama participarán en una jornada que mezclará gastronomía y música desde la sesión vermú y hasta la medianoche. "Es un llamamiento a la última fiesta del verano, que ya es una costumbre cada año", explica Javier, propietario de Ama, uno de los establecimientos participantes.

Churrascada, callos y música

La gastronomía tendrá un papel destacado durante la sesión vermú. Algunos de los establecimientos prepararán churrascadas, mientras que Ama contará con la food truck de Os Tigres para ofrecer callos durante la jornada.

La fiesta se trasladará también a la calle con comparsas y una batucada, mientras que los diferentes locales amenizarán la celebración con música hasta aproximadamente la medianoche.

Los disfraces volverán a ser una de las señas de identidad de una fiesta pensada para públicos de todas las edades. "Mayores, niños y perros vienen disfrazados a pasar el día", señala Javier.

Los Rosales también celebra su Carnaval

La celebración de la calle San Juan no será la única que permitirá sacar los disfraces del armario antes de febrero. Este sábado 5 de septiembre, la Plaza Elíptica de Los Rosales acogerá su propio Carnaval de Verano 2026, con una jornada que se prolongará desde el mediodía hasta las 21:00 horas.

La programación comenzará a las 12:00 horas con una andaina solidaria y continuará con sesión vermú y música en directo. A partir de las 15:00 horas llegará la churrascada, con empanadas, criollos y choripán, mientras que por la tarde habrá concurso de disfraces, tardeo y actuación musical.

La fiesta, que este año tendrá estética EGB, se suma así a las propuestas de A Coruña para despedir el verano.