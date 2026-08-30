El refugio de Javier Rey: un municipio de 14.000 habitantes, casas marineras y la mejor gastronomía tradicional

Javier Rey es un conocido actor español nacido en Noia (A Coruña). Famoso por protagonizar series, como Fariña, Velvet y Los pacientes del doctor García, se trasladó a Madrid para estudiar interpretación, pero su vínculo con su localidad natal sigue intacto.

Noia es para él un refugio al que regresa siempre que puede. El propio actor ha hablado en numerosas ocasiones de su relación con el municipio. "Soy el prototipo de gallego emigrante. Sobre todo, suelo ir a Noia, porque mi familia vive allí", confesó en una entrevista con la Guía Repsol.

Un increíble casco antiguo y viejas leyendas negras

Centro de Noia Shutterstock

Javier Rey nació en 1980 en Noia y, aunque su vida ahora es mucho más ajetreada por los compromisos profesionales, su refugio continúa siendo este municipio coruñés, y no es para menos.

Esta localidad, de alrededor de 14.000 habitantes, destaca por su increíble casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico desde el año 1985. En él, sobresalen casas marineras de estilo gótico e importantes pazos, como la Casa da Xouba y el Pazo Dacosta.

Otra parada imperdible es Santa María a Nova, una iglesia gótica del siglo XIV, donde se encuentra el Museo das Loudas, con más de 500 lápidas de piedra datadas entre los siglos XIV y XIX y que constituyen el conjunto más antiguo que se conserva en Europa.

Pero eso no es todo. La Iglesia de San Martiño destaca por su portada de estilo compostelano y su torre negra, cuya leyenda cuenta que quien osara intentar concluir la obra correría un destino fatal.

En 1973, el cineasta Claudio Guerín se atrevió a construir una torre ficticia de cartón piedra para el rodaje de la película La campana del infierno. Pudo ser un gran director, pero falleció al precipitarse accidentalmente al vacío desde la torre, muriendo en el acto.

Senderismo a orillas del Tambre y un sepulcro megalítico

Para amantes de la naturaleza, Noia dispone de varias rutas de senderismo para mover el cuerpo y olvidarse de los problemas del día a día.

Saliendo del centro de Noia dirección suroeste, nos encontramos con el Monte San Lois. En su cima, a 363 metros de altitud, se puede disfrutar de un mirador con vistas fantásticas a buena parte de la ría de Muros y Noia.

Desde el Ponte Nafonso, de origen medieval y uno de los más largos de Galicia, parte otra ruta que conduce hasta la Central Hidroeléctrica del Tambre, cuyas instalaciones se han convertido en un hotel y un centro interpretativo, donde conocer la importancia de la captura de la lamprea.

Otra de las joyas de Noia es el Dolmen de Argalo. Conocido como la Cova da Moura, este sepulcro megalítico del 3000 a.C. mide más de 5 metros de largo y en su interior se hallaron importantes elementos de la cultura megalítica, como puntas de flechas, hachas y cerámica.

Gastronomía local tradicional

Berberechos al natural Archivo

No podemos dar por concluido este artículo sin mencionar la gastronomía local, protagonizada por el berberecho, el mejor de Galicia y "un producto de excelencia reconocido en toda España", señala el Ayuntamiento.

Este bivalvo es el principal recurso que se explota en los arenales de Noia. Se siembra y se cosecha a través de métodos artesanales, en un sector conformado mayoritariamente por mujeres.

"Su tamaño y sabor son los dos aspectos que marcan el sello de calidad de origen noiesa de este marisco. Puede degustarse en los diferentes establecimientos de la zona al natural o en empanada, principalmente".