El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo: decenas de puestos de comida, ropa y el mejor pulpo

Este feirón se celebra todos los domingos del año en horario de mañana Turismo Melide

Los gallegos somos muy de ir a feirones en los que comprar productos de buena calidad a precios irresistibles. Muchos municipios de Galicia celebran estos mercadillos, algunos de forma más periódica que otros, como es el caso de Melide (A Coruña), donde todos los domingos del mes hay decenas de puestos de venta ambulante en sus calles.

Si hay algo que destaca de Melide son las pulpeiras en las que degustar un exquisito pulpo á feira, un manjar gallego que todos los domingos se convierte en el protagonista del mercadillo de la localidad. No obstante, aquí puedes conseguir cualquier tipo de producto, desde alimentación, hasta textil o complementos, entre otros.

Decenas de puestos ambulantes todos los domingos

En el mercadillo dominical de Melide hay decenas de puestos dedicados a productos de alimentación Turismo Melide

"Desde su origen, la villa de Melide es eminentemente comercial", dicen desde el propio concello. Todos los domingos del mes, las calles del municipio se llenan de decenas de puestos ambulantes en los que adquirir todo tipo de productos a precios súper económicos, siendo una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

Cada domingo, vecinos de Melide y de los municipios de la comarca se acercan al centro para disfrutar de una jornada de compras, gastronomía y, por supuesto, mucho pulpo.

El mercadillo se extiende principalmente por el Cantón de San Roque, uno de los puntos más transitados de la localidad, el cruce principal de la villa y la calle del Convento. En él se instalan numerosos puestos en los que encontrar artículos muy variados, especialmente productos textiles, calzado, complementos y otros objetos para el día a día.

Puesto de ropa en el mercadillo dominical de Melide.jpg X @TurismoMelide

Junto a esta oferta, destaca especialmente la venta de productos agrícolas y gastronómicos tradicionales. En la Plaza de los Coles y la Calle Alhóndiga se reúnen desde primera hora de la mañana los agricultores y productores de Melide y de otros puntos de la comarca.

En los Coles puedes adquirir frutas, verduras y hortalizas frescas, tanto de la comarca de la Tierra de Melide como de afuera. En cambio, en la Alhóndiga se exponen los quesos de la tierra y la miel junto con productos cárnicos caseros, en especial chorizos y huevos.

Los quesos y chorizos tienen gran presencia en el mercadillo Turismo Melide

Este feirón dominical forma parte de la identidad de Melide y es un plan perfecto para que vecinos y visitantes disfruten de un día diferente, completándolo con los bares, restaurantes y pulpeiras de la localidad.

Además, el último domingo del mes tiene lugar la Feria Grande de ganado, la segunda más importante de Galicia. Se desarrolla en el recinto ferial de ganado, localizado a un lado del Palacio de Congresos y Exposiciones de Melide.

También se celebran otras citas con las que ponen en valor la calidad de los productos y servicios del municipio, como la feria de oportunidades Mercamelide y la feria agroalimentaria Manjares.