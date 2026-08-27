Planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela para despedirte del mes de agosto Quincemil

El último fin de semana de agosto llega a Santiago de Compostela con un repertorio de festivales y fiestas populares que prometen no defraudar a nadie. Comenzaremos el fin de semana con una nueva edición de Lingua Urbana, que en esta ocasión traerá hasta los escenarios compostelanos a artistas de la talla de Yung Beef, Dirty Suc y 9Louro.

Paralelamente, se celebrará una fiesta electrónica Wake Up Cidade da Cultura que dará paso a algunas de las últimas fiestas populares de este verano: las fiestas de Aríns y el broche final de las grandes fiestas de Santa María de Figueiras.

Festival Lingua Urbana

Cartel de la edición de 2026 de Lingua Urbana Cedida

El festival de música alternativo Lingua Urbana celebra su tercera edición este viernes 28 con un gran repertorio de música y cultura de la calle que nadie querrá perderse.

El cartel de este año lo conforman Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral, Valesk8, Arce y Abhir. Todos estos artistas son destacados nombres dentro de la escena musical urbana local y nacional.

¿Estás preparado para cantar, saltar y bailar con ellos? ¡Entonces consigue ya tus abonos!

Wake Up Cidade da Cultura

Cartel de la edición de 2026 de la Wake Up Cidade da Cultura Cedida

El sábado 29 se podrá disfrutar de una nueva fiesta electrónica en Gaiás con la edición de agosto de la Wake Up Cidade da Cultura, un encuentro con algunos de los mejores DJs del techno internacional.

En esta ocasión, el cartel de artistas confirmados de la Wake Up incluye a The Martinez Brothers, Paco Osuna y Ben Sterling como cabezas de cartel, a quienes se suman Crusy, Caste, Omy Cid y Santiso.

Además, en esta edición también se incluirá un escenario 360º en el que estarán Anfisa Letyago, Cristian Varela, Hector Oaks, Nastia Reigel, Isma B & Mury.

¿Estás preparado para bailar desde las 18:00 hasta las 06:00 horas?

Fiestas de Aríns

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Aríns Cedida

Las fiestas del barrio compostelano de Aríns darán inicio el viernes 28 a las 10:00 horas y culminarán el domingo 30 con una actuación de la charanga Os Atrevidos. A lo largo de estos tres días se podrá disfrutar de una serie de conciertos, actividades infantiles y eventos religiosos.

La programación completa de las Fiestas de Aríns:

Viernes, 28 de agosto

10:00 horas - Disparo de bombas de palenque

13:00 horas - Misa solemne en honor a la Virgen del Rosario

22:00 horas - Gran verbena con Atenas y disco móvil Eme Music con Marcos Magán

Sábado, 29 de agosto

10:00 horas - Bombas de palenque y pasacalles con O Son do Viso

13:00 horas - Misa solemne en honor a la Virgen del Carmen

13:30 horas - Sesión vermú con JB Son

22:00 horas - Verbena con el grupo JB Son y la orquesta Fania Blanco Show

Domingo, 30 de agosto

10:00 horas - Bombas de palenque y pasacalles con O Son do Viso

13:00 horas - Misa solemne en honor a San Isidro con el Coto da Nai

13:30 horas - Sesión vermú con la charanga Os Atrevidos y Son de Gaita de Sergude

y 18:00 horas - Infantilandia con fiesta de la espuma, toro mecánico y tiro a cuerda

20:00 horas - Fin de fiesta con la charanga Os Atrevidos

Fiestas de Santa María de Figueiras

Cartel de la edición 2026 de las Fiestas de Santa María de Figueiras Cedida

Las grandes fiestas en honor a Santa María vuelven un fin de semana más al barrio compostelano de Figueiras para poner el broche de oro a estas festividades. Nuevamente podremos disfrutar de una gran variedad de actividades de ocio.

El programa completo de las fiestas de Santa María de Figueiras:

Sábado, 29 de agosto

Toda la jornada: Hinchables y fiesta de la espuma

22:00 horas - Churrascada con premios populares amenizada por Aires de Broña

00:00 horas - Gran tirada de fuegos de artificio

Domingo, 30 de agosto

10:00 horas - Gran tirada de bombas de palenque

12:30 horas - Misa solemne en honor al Santísimo Sacramento

13:00 horas - Sesión vermú amenizada por el grupo Fussion

22:30 horas - Gran verbena de fin de fiestas

Festival C

Cartel de la edición 2026 del Festival C Cedida

A inicios del mes de agosto dio inicio una nueva edición del Festival C, un evento consistente en un amplio programa de actividades familiares y gratuitas como danza, música, poesía y artes visuales, todos ellos celebrados en diferentes plazas y parques de Santiago.

El objetivo de este ciclo de espectáculos es acercar al público compostelano a la cultura y convertir espacios públicos al aire libre en escenarios donde disfrutar con los más pequeños de actividades veraniegas.

Este fin de semana serán los últimos días que podrás disfrutar de este festival, así que si todavía no te has animado a disfrutar de alguno de sus espectáculos no dudes en consultar nuestra programación semanal: