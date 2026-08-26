La feria vikinga ideal para visitar hasta el 30 de agosto: decenas de puestos de cerámica, cuero y quesos

El mercado estará abierto durante todo el find e semana, de jueves a domingo Facebook Festa Normanda de Foz

Desde este jueves 27 hasta el domingo 30 de agosto se celebra la XIV Festa Normanda de Foz (Lugo), una de las celebraciones más destacadas en Galicia, que consiste en llevar a cabo una recreación histórica para recordar los ataques de los vikingos o normandos en el siglo X en esta localidad lucense.

Foz viajará a su pasado medieval con esta recreación histórica que, además de las actividades habituales y de su mercado vikingo, este año incorpora por primera vez al programa la Festa da Bígara, todo ello para revivir la resistencia de la población local encabezada por el obispo Gonzalo quien, según cuenta la leyenda, hundió la flota de los vikingos con sus rezos.

El mercado de la Festa Normanda de Foz

Mercado de la Festa Normanda de Foz (Lugo) Facebook Festa Normanda de Foz

Foz se prepara para vivir cuatro días de ambiente de época con el Mercado de la Festa Normanda, que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto de 2026 en el Paseo da Ribeira y la zona de Conde de Fontao.

Esta propuesta se encuentra dentro de la programación de una de las celebraciones más características del verano de este municipio, y ofrecerá un plan diferente tanto para locales como para visitantes.

El mercado reunirá puestos de artesanía, mercaderes y propuestas gastronómicas. También será posible descubrir productos y trabajos de distintos oficios mientras se disfruta de la ambientación temática. La decoración y los personajes caracterizados ayudarán a recrear ese aire de época que caracteriza a la Festa Normanda.

Puestos de la Festa Normanda de Foz (Lugo) Facebook Festa Normanda de Foz

La programación también contará con animación y actividades que acompañarán al mercado con el fin de mantener su buen ambiente. La gastronomía también tendrá un papel destacado.

El mercado abrirá sus puertas el jueves 27 a las 20:30 horas. El viernes comenzará a las 12:00 horas, mientras que el sábado y el domingo podrá visitarse desde las 11:00 horas.

Programación completa de la Festa Normanda de Foz 2026

Cuatro días de muchas actividades para todos los públicos.

Jueves 27 de agosto

20:30 horas: apertura del Mercado. Pregón a cargo de: Mercedes González y Entrega Focego en la Plaza Conde de Fontao (zona 2)

21:00 horas: Festival Folclórico con: O Feitizo, Mermicolium, Cova do Can

Viernes 28 de agosto

12:00 horas: apertura del mercado

De 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas: Historia viva: demostración de la vida cotidiana y los oficios de la época (zona 3)

De 19:30 a 20:30 horas: pasacalles vikingo

20:30 horas: recreación histórica de la obra de teatro "Aínda non un Obispo Santo" (zona 2)

22:30 horas: pasacalles a cargo de Louband desde la Plaza Conde de Fontao hasta el recinto Normando (zona 2 y 4)

22:30 horas: aprox. Cosme Deejay y DJs de la casa

Sábado 29 de agosto

11:00 horas: apertura del mercado

De 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas: Historia viva: demostración de la vida cotidiana y los oficios de la época (zona 3)

12:00 horas: pasacalles a cargo de Upsala, Axeigo y Mermicolium (durante todo el día)

13:00 horas: sesión vermú con Mekanika Rolling Band, en la Plaza Conde de Fontao (zona 2). Juego normando (zona 2)

17:30 horas: gran representación del Ataque Normando (zona 1)

De 17:30 a 20:30 horas: servicio de Ludoteca Infantil (3 a 12 años) por el precio de 2 euros

18:30 horas: juegos normandos en el recinto (zona 4)

19:30 horas: pasacalles a cargo de Upsala, Axeigo y Mermicolium

De 19:30 a 20:30 horas: pasacalles vikingo

De 21:00 a 23:00 horas: actuación de Tambukada en la Plaza Conde de Fontao (zona 2)

23:45 horas: preparación ritual Funeral Normando (zona 4)

00:00 horas: funeral normando y espectáculo de Trip Malabar con fuego y pirotecnia acompañada de Upsala (zona 1). A continuación, en el recinto Normando, Disquetera, Cosme Deejay y DJs de la casa

Domingo 30 de agosto