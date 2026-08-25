El Súper Weekend del Outlet Área Central vuelve con descuentos y promociones especiales a Santiago

El centro comercial despide agosto con tres jornadas de descuentos especiales, una oportunidad para renovar el armario y preparar la vuelta a la rutina a la vez que disfrutas de su oferta gastronómica

Llega fin de mes y esto significa que el Outlet Área Central se prepara para tres jornadas llenas de descuentos y promociones con la celebración de su Súper Weekend.

A partir de este jueves y hasta el sábado, los visitantes podrán aprovechar descuentos especiales sobre el precio outlet en algunas de las marcas más reconocidas del espacio comercial. Bimba y Lola, Scalpers, El Ganso o Silbon, entre otras, participan en estas jornadas especiales.

Las ofertas del Súper Weekend que se pueden disfrutar sólo por tiempo limitado se han convertido en la ocasión perfecta que ningún aficionado a la moda se puede perder. Estos días servirán para que la clientela pueda prepararse para la vuelta a la rutina y acceder a promociones especiales en una amplia selección de productos de moda y complementos, reforzando la propuesta comercial del Outlet Área Central como destino de compras de referencia.

Plan ideal: compras y gastronomía

El Súper Weekend y sus descuentos especiales se completan con la variada oferta de restauración que se puede encontrar en los establecimientos de Área Central. Compras y gastronomía forman el plan ideal para estos días en la visita al espacio comercial.

En el Outlet Área Central hay donde escoger para hacer esa pausa entre compra y compra: brunch y meriendas variadas, desayunos y cafés sabrosos, cocina tradicional y sabores internacionales para la hora de comer y cenar.

De este modo, compras y gastronomía se convierten en el plan perfecto para disfrutar de una jornada completa en Área Central durante la celebración del Súper Weekend.

Programación variada de ocio y cultura

Además de esta campaña de promociones, Área Central ya trabaja en la programación de actividades para los próximos meses del año, con una agenda pensada para todos los públicos que combinará cultura, ocio, entretenimiento y dinamización comercial.

Entre las propuestas previstas más inmediatas figuran torneos de ajedrez, una feria de antigüedades, una actuación de la Real Filharmonía de Galicia, el festival de ocio educativo Dálle Xogo y diferentes ferias especializadas dedicadas a ámbitos como la artesanía, el coleccionismo de discos, el cine o los juguetes.