El mercadillo ambulante ideal para visitar cada dos domingos y comer pulpo á feira en este pueblo gallego

El feirón se celebra en horario de mañana, de 09:30 a 14:00 horas Shutterstock

Los mercadillos ambulantes son una excelente opción de ocio para los domingos. En Galicia destacan citas icónicas como el feirón de Padrón (A Coruña) y el rastro de antigüedades de Ourense.

Otro lugar destacado para disfrutar de una mañana de compras es Meira (Lugo). Su mercadillo se celebra cada quince días, en domingos alternos, congregando a vecinos y visitantes, y es de las pocas ferias tradicionales que aún se siguen conservando.

Artesanía, moda, gastronomía y mucho más en este mercadillo

A pocos kilómetros de Lugo existe una cita bimensual imperdible para los amantes de los mercadillos. Cada dos domingos, Meira celebra su tradicional mercadillo con una gran variedad de puestos.

Su historia se remonta al siglo XVIII, en concreto al año 1707, y tiene el privilegio de feria "real".

"Meira en los días de feria es un auténtico feliz bullicio. Distintos puestos ofrecen productos artesanales, gastronómicos o de la huerta, ropa y calzado e incluso música", detallan fuentes municipales.

En este mercadillo, vecinos y visitantes pueden pasear por todo el recinto habilitado y encontrar desde camisas, chaquetas y pantalones para renovar el armario de cara al otoño hasta productos de proximidad con los que llenar la despensa.

Por supuesto, como buena feria gallega, no falta el auténtico pulpo á feira, además de panes, quesos y otros productos locales. La oferta se completa con dulces tradicionales y un largo etcétera.

Horario y próximas fechas del mercadillo de Meira

El mercadillo de Meira se celebra cada quince días, en domingos alternos, en horario de mañana, de 09:30 a 14:00 horas. Un plan perfecto para recorrer los puestos y, después, disfrutar de un vino y unas tapas en los alrededores de la Praza Maior.

A continuación, te detallamos el calendario completo de los próximos mercadillos que se celebrarán en Meira: