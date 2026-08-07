Mariano Rajoy, 71 años: "El deporte fue una afición que me inculcó mi padre. Con él aprendí a nadar y a pescar"

Mariano Rajoy expresa en su libro En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España (2011) la profunda admiración que sentía por su padre y la gran influencia que este ejerció en su vida. Según relata, fue un ejemplo que marcó su personalidad, sus valores y, en definitiva, su forma de afrontar la vida.

En el capítulo 1 de este libro, Rajoy dedica unos párrafos a su progenitor, fallecido en el año 2018. Destaca el papel que desempeñó en su formación, desde inculcarle la afición por el deporte hasta ayudarle a preparar las oposiciones. También tiene unas palabras hacia su madre, a quien describe como una mujer que cuidó incansablemente de sus cuatro hijos.

El ejemplo de su padre

El expresidente del Gobierno de España habla de su padre con mucho cariño, mostrando que ha sido una de las personas más importantes a lo largo de sus diferentes etapas. "La persona que más me ha influido en mi vida ha sido mi padre", afirma. Fallecido en el año 2018, lo describía cuando aún vivía como un hombre "recto, comprensivo y tolerante".

"Yo creo que me parezco bastante a mi padre", admite, y reconoce que de él heredó rasgos de personalidad. "A mi padre, por ejemplo, no le gusta nada hablar de lo que no sabe, actitud que comparto", indica.

Además de transmitirle varios valores, su padre también desempeñó un papel decisivo en su formación académica. Rajoy recuerda el momento en el que, de joven, decidió preparar las oposiciones a registrador de la propiedad y cómo su padre, juez de profesión, le ayudó en el proceso. "Mi padre se levantaba todos los días a las cinco de la mañana para ayudarme con los temas de derecho hipotecario".

Aquella dedicación, que para su padre era "un deber gustoso que se daba", la recuerda con mucho cariño y afecto. "Pasábamos muchas horas estudiando juntos materias que él conocía bien, y que, gracias a su ayuda, yo acabé por asimilar y hacer mías".

Asimismo, Rajoy también reconoce que fue su padre quien le despertó la afición por el deporte. "El deporte fue una afición que me inculcó mi padre (...). Con él aprendí a nadar y a pescar", actividades que asocia a su infancia y juventud, ya fuera en el colegio con sus compañeros y amigos, o en familia en los tiempos libres.

"De mi madre aprendí muchas cosas"

Rajoy también le dedica unas emotivas palabras a su madre, a quien describe como "una mujer alegre, extrovertida, muy sociable" y, sobre todo, muy trabajadora. Su fallecimiento lo recuerda con tristeza, pues murió con tan solo 61 años, un hecho que resume como "el mayor golpe de mi vida".

De ella destaca especialmente su entrega a sus hijos. Aunque había estudiado enfermería, apenas ejerció porque dedicó su vida al cuidado de sus cuatro hijos. El propio Rajoy reconoce que "ella trabajaba más que nadie, sacando adelante a sus cuatro hijos", haciendo posible que todos tuvieran las mismas oportunidades, que los cuatro pudiéramos adquirir una preparación profesional similar".

Según recuerda Rajoy, "mi madre nos insistía en la necesidad del esfuerzo y del sacrificio, y en especial en que todos sus hijos consiguiéramos un trabajo que nos permitiera ser independientes en la vida".

Esa confianza por parte de su madre, unida a la gran influencia de su padre, lograron que Rajoy terminase por conseguir sus oposiciones y hasta llegar a ser presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018.