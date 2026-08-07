La feria de comercio ideal para visitar el 8 y 9 de agosto junto al mar: ropa, juguetes y una ruleta con premios

Una joven se detiene en unos de los puestos de un mercadillo de verano Magnific

El municipio de Sada (A Coruña) ultima los detalles para la celebración de la nueva edición de la Feira do Comercio. En esta ocasión, el evento se celebrará los días 8 y 9 de agosto y contará con la participación de diferentes vendedores locales.

Los puestos incluirán dos de joyería, uno de ropa, escritoras locales, una diseñadora de decoración para eventos y papelería, y una tienda online de productos como amuletos y salvia. El evento tendrá lugar el sábado y el domingo, con horario ininterrumpido de 11:00 a 22:00.

Sábado y domingo de 11:00 a 22:00 horas

En verano, los mercados al aire libre son un gran plan de fin de semana. Desde prendas de moda y complementos hasta artículos para el hogar y decoración, estos mercadillos ofrecen una amplia variedad de productos para todos los gustos y necesidades

Pues bien, para quienes estén pensando en añadir alguna prenda a su armario o darse un capricho, hay una buena noticia: los días 8 y 9 de agosto regresa al Paseo Marítimo de Sada, justo detrás del edificio de La Terraza, la Feira do Comercio.

En ella, vecinos y visitantes encontrarán productos locales, prendas de ropa, joyería y mucho más. "Queremos animar a la gente a participar en actividades diferentes y fomentar que consuman en los negocios de Sada", explica Irene Ventura, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada (Acesada), a este medio.

La feria será más pequeña que en años anteriores, pero se espera que el éxito de esta edición motive a más comercios a unirse en el futuro. En total serán seis puestos, que se instalarán en la zona de los taxis, y habrá actividades para dinamizar el evento.

Para atraer a más público, la programación del evento incluye talleres infantiles a cargo de Ohana el sábado, y una sesión vermú el domingo. Además, se realizará un sorteo para incentivar las compras.

Todos los tickets de compra superiores a 20 euros en los comercios asociados a Acesada darán derecho a una tirada en la ruleta. Los premios, avanza Irene Ventura, incluyen regalos promocionales y vales de descuento para diferentes tiendas.

Coincidirá con la celebración de las fiestas de Sada

La Feira do Comercio coincidirá con la celebración de las fiestas de Sada. El sábado estará amenizado por la música de Los Santos, Miguel Costas y Alfredo Piedrafita, mientras que el domingo se subirán al escenario Ad Caelum, Coldday (tributo a Coldplay) y Hechizo (tributo a Héroes del Silencio).

A continuación, te detallamos los horarios de las actuaciones

Sábado, 8 de agosto

A las 21:00 horas: Los Santos

A las 22:00 horas: Miguel Costas

A las 00:00 horas: Alfredo Piedrafita

Domingo, 9 de agosto