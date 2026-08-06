Los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela para pasarlo en grande Quincemil

El segundo fin de semana de agosto en Santiago de Compostela presenta interesantes planes gratuitos y al aire libre que podrán ser disfrutados en compañía de amigos o familia. Por un lado, el trío compostelano Dogo actuará en la Cidade da Cultura como parte del ciclo de conciertos de los Atardeceres no Gaiás.

Por otro lado, también podremos disfrutar de varias citas musicales como parte de Feito a Man, entre las que se incluyen Allo Negro, Uns y Coolflanders. También arrancarán las actuaciones gratuitas del Festival C con una exhibición de Paula Quintás Cía y un taller de Circonove.

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos del Atardecer no Gaiás vuelven los jueves y viernes a la Plaza Central Cidade Cultura a las 21:00 horas para presentar unas jornadas musicales inolvidables junto a preciosos atardeceres.

Las actuaciones de este año estarán a cargo de grupos y artistas emergentes de rock, pop, rap, folclore, ritmos urbanos, electrónica y mucho más.

Tras las primeras actuaciones que se pudieron disfrutar a lo largo del mes de julio regresamos este mes con el broche final de los conciertos de agosto del Atardecer no Gaiás:

El día de hoy, jueves 6, nos espera una cita exclusiva con el trío compostelano Dogo que traerá al escenario del Gaiás el mejor noise-rock y post-punk de la escena musical gallega. El año pasado salió a la luz su primer EP Brutalismo, el cual presentarán en directo.

Feito a Man

Cartel de la edición de 2026 de Feito a Man Cedida

El festival Feito a Man regresa un año más para protagonizar diferentes conciertos gratuitos en plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago de Compostela. Será un ciclo que dure todo el mes, así que ya puedes ir apuntando las citas que no quieras perderte.

La programación esperada para este fin de semana:

Jueves, 6 de agosto

20:30 horas - Uns en Tras Salomé

en Tras Salomé 22:15 horas - Mirla Riomar & Marcel Vallés en la Praza de Feixóo

Viernes, 7 de agosto

20:30 horas - Muaré en la Rúa de Xelmírez

en la Rúa de Xelmírez 22:30 horas - Allo Negro en la Praza de San Martiño Pinario

Sábado, 8 de agosto

21:00 horas - Coolflanders en Rúa Santo Agostiño-Ameas

Festival C

Cartel de la edición 2026 del Festival C Cedida

El Festival C celebra una nueva edición en la ciudad compostelana con un amplio repertorio de actividades familiares y gratuitas como danza, música, poesía y artes visuales en diferentes plazas y parques de Santiago. El objetivo de este ciclo de espectáculos es acercar al público compostelano a la cultura y convertir espacios públicos al aire libre en escenarios donde disfrutar con los más pequeños de actividades veraniegas.

La programación esperada para este fin de semana: